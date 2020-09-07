Экономист призвал привязать зарплату бюджетников к результатам работы

Правительство России распорядилось провести индексацию зарплат работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений на 3% с 1 октября. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Индексация также затронет зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

«Беда не в том, что мало платят в бюджетном секторе, а в том, что мало развит KPI, привязка к результатам труда. Аппарат живет по своей внутренней логике и бюджетники не выигрывают от того, как они работают», - сказал в эфире НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

В России до 70% трудоспособного населения работает в государственном секторе, напомнил он.

«У нас по факту нет денег, чтобы им повышать зарплату больше. Бюджет же уже трещит. Минфин уже прямо финансирует дефицит бюджета из фонда национального благосостояния. Экономика стоит, цены на нефть и газ безрадостны. Доля от успеха в оплате труда чиновников пока отсутствует», - добавил эксперт.