Экономист призвал привязать зарплату бюджетников к результатам работы
В России нужно привязать работу бюджетников к конкретным результатам работы, KPI, сказал в эфире НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
Правительство России распорядилось провести индексацию зарплат работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений на 3% с 1 октября. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Индексация также затронет зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
«Беда не в том, что мало платят в бюджетном секторе, а в том, что мало развит KPI, привязка к результатам труда. Аппарат живет по своей внутренней логике и бюджетники не выигрывают от того, как они работают», - сказал в эфире НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
В России до 70% трудоспособного населения работает в государственном секторе, напомнил он.
«У нас по факту нет денег, чтобы им повышать зарплату больше. Бюджет же уже трещит. Минфин уже прямо финансирует дефицит бюджета из фонда национального благосостояния. Экономика стоит, цены на нефть и газ безрадостны. Доля от успеха в оплате труда чиновников пока отсутствует», - добавил эксперт.
Надо, чтобы их зарплата росла в зависимости от результата, а никто не хочет, чтобы российские чиновники начали работать.
«Причина – отбор людей в госаппарат по причине лояльности, а не компетенции. Если ввести KPI по работе чиновников, привязанный к работе экономики, то тогда чиновник будет зависеть от работы экономики, а не от начальника», - уверен экономист.
В свою очередь экономист Денис Ракша пояснил в эфире НСН, что оценка Росстатом уровня инфляции безальтернативна, так как в стране нет другой организации, которая в оперативном режиме способна собирать данные по 500 позициям потребительской корзины во всех регионах страны.
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