Миронов призвал избавиться от Пенсионного фонда
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Пенсионный фонд России необходимо ликвидировать. По его мнению, пенсии удобнее будет выплачивать напрямую из бюджета, а ПФР – просто ненужный посредник.
По мнению политика, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру являются лишними, отмечает Ura.ru. Об этом Миронов завил после того, как Счетная плата опубликовала доклад о нарушениях в системе начисления пенсий россиянам.
«Отчет Счетной палаты о нарушениях в работе ПФР и состояние баз данных фонда приводит в ужас. Необходимо отказаться от посредничества этой организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого, и платить пенсии напрямую из бюджета», - написал Серей Миронов в twitter.
Отчет Счетной палаты о нарушениях в работе ПФР и состояние баз данных фонда приводит в ужас. Необходимо отказаться от посредничества этой организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого, и платить пенсии напрямую из бюджета.— Сергей Миронов (@mironov_ru) August 26, 2020
Ранее проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых некоторые граждане недополучали пенсии. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире НСН, как восстановить свои пенсионные права.
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