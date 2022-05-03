«Третий» мир спасет. Экономист рассказала, кого Россия включит в новый санкционный список
Расширение санкций ударит по простым людям в России и за рубежом, но нам помогут развивающиеся страны, заявила НСН экономист Елена Ведута.
В новый санкционный список в России попадут прежде всего конгрессмены США, агрессивно настроенные по отношению к России, заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно указу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, в отношении которых введены ответные санкции РФ, а также в их пользу вывозить из России сырьё и продукцию. Правительству РФ Путин поручил в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.
«Думаю, санкционный список будут пополнять людьми из Конгресса США, которые будут выступать против России – теми, кто будет поддерживать дальнейшее усиление Франции, агрессивные действия не дружественных нам сил и лиц. Их список пока будет расширяться.
Расширение санкций, конечно, ударяет по экономике, по простым людям, живущим как в России, так и в Соединенных Штатах», - отметила собеседник НСН.
Она считает, что отношение к России в мире меняется в лучшую сторону, прежде всего, в странах третьего мира.
«Мир меняется, мы видим, что несмотря на все попытки заставить Индонезию проголосовать против участия Москвы в G20, это не помогло. А Индонезия достаточно влиятельная, она четвертая по значимости среди заокеанских стран, и она приняла свое решение – Россия будет участвовать в саммите G20. Думаю, таких решений со стороны большого числа стран Латинской Америки, Азии, Африки, арабских государств будет больше. Их влияние будет расширяться со временем, и они сумеют победить агрессивную риторику коллективного Запада. Они за XX-XXI века получили много негатива. Народы стран «третьего» мира устали работать, чтобы их постоянно обкрадывали, открывая офшорные зоны мировых рынков, проворачивая валютные махинации, используя другие монетарные инструменты для перераспределения доходов глобального Юга в пользу коллективного Запада. Поэтому их траектория будет уходить в сторону России», - заявила эксперт.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет, страна всегда находила возможность выходить из тяжелых ситуаций.
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