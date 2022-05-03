«Третий» мир спасет. Экономист рассказала, кого Россия включит в новый санкционный список

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно указу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, в отношении которых введены ответные санкции РФ, а также в их пользу вывозить из России сырьё и продукцию. Правительству РФ Путин поручил в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

«Думаю, санкционный список будут пополнять людьми из Конгресса США, которые будут выступать против России – теми, кто будет поддерживать дальнейшее усиление Франции, агрессивные действия не дружественных нам сил и лиц. Их список пока будет расширяться.

Расширение санкций, конечно, ударяет по экономике, по простым людям, живущим как в России, так и в Соединенных Штатах», - отметила собеседник НСН.