СМИ: ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти в ближайшие 6-8 месяцев

Собеседники издания утверждают, что соответствующий проект эмбарго планируется передать на рассмотрение 27 входящихз в организацию государств, при этом некоторые из них высказывают сомнения в целесообразности отказа.

Газета отмечает, что постепенное прекращение закупок российской нефти предусмотрено в шестом пакете санкций против РФ, который был подготовлен Еврокомиссией. В список исключений попадут Словакия и Венгрия, которым разрешать закупать у России нефть до 2023 года.

Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в случае введения эмбарго на импорт российской нефти республика не сможет быстро перестроиться, поэтому будет добиваться предоставления для себя исключения.

