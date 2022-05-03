СМИ: ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти в ближайшие 6-8 месяцев
Страны Евросоюза намерены постепенно отказаться от импорта нефти из России в ближайшие шесть-восемь месяцев, сообщает газета Figaro со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники издания утверждают, что соответствующий проект эмбарго планируется передать на рассмотрение 27 входящихз в организацию государств, при этом некоторые из них высказывают сомнения в целесообразности отказа.
Газета отмечает, что постепенное прекращение закупок российской нефти предусмотрено в шестом пакете санкций против РФ, который был подготовлен Еврокомиссией. В список исключений попадут Словакия и Венгрия, которым разрешать закупать у России нефть до 2023 года.
Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что в случае введения эмбарго на импорт российской нефти республика не сможет быстро перестроиться, поэтому будет добиваться предоставления для себя исключения.
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