«Скучные» облигации вместо крипты и золота: Во что вложить деньги в 2026 году
Банковские вклады, облигации, акции, недвижимость, золото или криптовалюты? Экономисты и инвесторы рассказали НСН, на что сделать ставку в новом году.
Банковские вклады перестают быть выгодными на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Грядет ли новая эпоха в сфере инвестирования, или пока следует соблюдать осторожность? Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган и частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН поделились своими взглядами на то, какую финансовую стратегию избрать на Новый 2026 год, во что вложиться и как сформировать свой инвестиционный портфель, чтобы он превратился в чемодан с деньгами.
ВКЛАДЫ: АТТРАКЦИОН СВОРАЧИВАЕТСЯ
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский назвал 2025 год годом ленивых денег, предупредив граждан, что аттракцион с депозитами сворачивается.
«2025 год был годом ленивых денег — положил на депозит, получил 20%, почувствовал себя гением. В 2026 году этот аттракцион невиданной щедрости сворачивается. ЦБ начал снижать ставку, банки уже точат ножи. К середине года депозиты под 12-14% будут казаться роскошью. Кто не зафиксировал длинные облигации в 2025 году, будет кусать локти», - предупредил он.
Банковские вклады уже перестали быть самым выгодным инструментом сбережения и накопления денег, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
«Уже с весны 2025 года облигации с фиксированной доходностью лучше, чем банковские вклады. Банковские вклады в начале 2025 года предлагали ставки 23%, сейчас уже таких историй нет. По облигациям можно заработать и 30% годовых», - отметил он.
При этом частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков не стал ставить крест на банковских вкладах.
«Идея вкладывания средств в депозиты на 2026 год сохранится, потому что Центробанк не будет спешить со снижением ставки. Те, кто будут делать вклады в начале года, еще смогут захватить достаточно высокий процент по вкладам. Пока нельзя говорить, что инфляция у нас очень сильно замедляется. Даже в ЦБ говорят, что ставка не опустится ниже 12 или 11% в 2026 году. Другие инвестиционные инструменты пока все-таки менее выгодны. Мы можем говорить о рынке облигаций, а также о покупке ОФЗ, что доступно в банковских приложениях. Но все завязано в основном пока на высоких процентных ставках», - объяснил он.
ОБЛИГАЦИИ: ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
Алексей Тараповский уверен, что сейчас нужно сделать ставку на облигации, пока не стало поздно.
«Главная история 2026 года— не акции, а долговой рынок. Корпоративные облигации первого эшелона с фиксированными купонами в 20-25% годовых до 2028-2029 года — это подарок, который рынок дарит редко. Окно возможностей закрывается вместе со снижением ставки. Кто успел, будет получать двузначную доходность, пока остальные довольствуются новыми выпусками под 12%», - предупредил он.
С ним согласился и Евгений Коган, он призвал ориентироваться на облигационный рынок, пока ставка набирает обороты снижения.
«Сегодня доходность по очень качественным облигациям весьма высокого кредитного уровня – 17-19% годовых. Если ключевая ставка будет снижаться даже немного, эти облигации вполне могут дать вместе с купонами где-то 22-25%. Государственные облигации на пять-десять лет имеют примерно те же пропорции. Если ставка будет за год хотя бы три-четыре раза снижаться, дойдет до 14% в середине года, а к концу года – до 12%, тогда можно рассчитывать на длинных государственных облигациях получить еще больше. Там может быть и 30% в рублях»,- спрогнозировал он.
Отдельно он выделил облигации, привязанные к валюте, здесь важную роль играет крепкий рубль.
«Нужно также поговорить о валюте, об облигациях, привязанных к валюте. Сейчас у нас очень крепкий рубль, никто не ожидал, что рубль будет таким крепки до конца 2025 года. Случилось такое чудо, которое связано с торговым балансом и так далее. Поэтому сегодня вложения в облигации, которые привязаны к курсу юаня или доллара, которые дают порядка 6-7% годовых, смотрятся не очень интересно. Но в любой момент все может измениться. Доллар может подскочить, хотя пока мы в этом не очень верим», - рассказал он.
А экономист Евгений Коган отдельно отметил фонды ликвидности.
«У нас есть замечательный инструмент – фонды ликвидности. Они сегодня дают в среднем 16-16,5% годовых. Многие профессионалы, которые не хотят рисковать, предпочитают сидеть в фондах ликвидности. Они дают чуть больше, чем депозиты. Это ликвидные деньги, в любой момент их можно снять, этот инструмент будет очень задействован в 2026 году», - подытожил собеседник НСН.
Значительную часть портфеля должны составлять облигации с фиксированной доходностью, это будет подушка безопасности», говорил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский, рассказывая про свой личный опыт вложения денег.
АКЦИИ: ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган оценил перспективы фондового рынка на 2026 год, отметив, что здесь слишком много непредсказуемых факторов.
«Если будем говорить про рынок акций, он связан с прибыльностью компаний, которая сейчас снизилась из-за роста долговой нагрузки, из-за высокой ставки ЦБ. Также компании потеряли немного в чистой прибыли из-за налогов, поэтому дивиденды упали. Сам по себе рынок акций вряд ли нас будет сильно радовать, только если не пойдет очень серьезный мирный процесс. В таком случае возможен более быстрый рост. Пока сложно сказать, на сколько процентов может вырасти рынок российских акций. Сейчас наш рынок экстремально дешевый, многие бумаги могут выстрелить на 30-40% и более. Тут есть простор для творчества. Я думаю, что акции банков вполне могут вырасти. Я ставлю также на «Норильский никель», акции которого тоже могут сильно вырасти. Медь растет в цене, а это крупнейший производитель, на платину тоже растут цены, а это 30% выручки компании. Если мирный процесс пойдет быстро, выстрелят акции «Газпрома», «Новатэка», «Аэрофлота» и так далее», - объяснил он.
Алексей Тараповский подчеркнул, что снижение ставок традиционно разгоняет фондовый рынок, но пока здесь присутствует «осторожный оптимизм».
«Снижение ставок традиционно разгоняет фондовый рынок — деньги бегут из депозитов в поисках доходности. Но российский рынок остаётся заложником геополитики. Ставка на дивидендные истории с понятным денежным потоком выглядит разумнее, чем погоня за growth-историями. Скучно, предсказуемо, прибыльно», - отметил он.
Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков согласился с коллегами, добавив, что у рынка акций есть большой задел, но после 2026 года.
«Что касается рынка акций, пока еще сложно говорить. Если ставка будет оставаться выше 10%, то доходы на рынке акций будут еще очень слабыми, дивидендных историй не так много. Компании сейчас вынуждены тратить значительные средства на обеспечение своих кредитов, очень немногие бумаги могут предоставить доходность, сравнимую с депозитом. Если в 2026 году наметится дипломатическое решение по конфликту на Украине, тогда наш фондовый рынок начнет более позитивно реагировать. Сейчас рынок в подавленном состоянии. Если говорим о перспективах не только на 2026 год, но и на последующие годы, там можно найти хорошие истории», - сказал собеседник НСН.
НЕДВИЖИМОСТЬ: ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ
Еще один важный инвестиционный инструмент продолжает терять свои позиции: и обычные россияне, и профессиональные инвесторы слишком настороженно относятся к рынку недвижимости.
Так, Евгений Коган заявил, что дальнейшее снижение ключевой ставки может немного взвинтить спрос, но чудес на рынке никто не ждет.
«Есть еще рынок недвижимости. Мы увидели всплеск после известного кейса Долиной. Все побежали покупать недвижимость у застройщиков, они моментально подняли цены от 2,5 до 10%. В последние годы застройщики снижали объемы закладки свежих объектов, поэтому может ощущаться небольшой дефицит. Если учитывать тот факт, что будет снижаться ставка, то можно ожидать дополнительный спрос на недвижимость. Я не жду каких-то чудес, не думаю, что «недвижка» улетит в космос, может прибавить 5-10%. Недвижимость дает примерно 5-7% годовых, это тоже даст свои плоды при снижении ставки. В целом это очень антиинфляционный инструмент. Когда есть какие-то опасения, народ бежит в этот сегмент. Я говорю больше про жилую недвижимость, также будет актуальна складская. По поводу торговой не уверен, так как большая конкуренция с онлайн-торговлей», - отметил он.
Со своей стороны, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский назвал вложения в недвижимость благотворительностью в пользу застройщиков.
«Пока ипотека стоит 20%+, массовый рынок жилой недвижимости — это не инвестиция, а благотворительность в пользу застройщиков. Исключение составляет коммерческая недвижимость через ЗПИФы с арендным потоком. Жилье станет интересным, когда ипотека вернется к 10-12%. Это примерно в 2027-2028 годам», - подчеркнул он.
Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков добавил, что сегодня этот актив все-таки больше убыточный.
«С недвижимостью у нас пока все очень сложно, экономика страны не показывает высоких темпов роста. Предложение на рынке достаточно высокое, арендный спрос не столь высокий. Если недвижимость не приносит доход, она является убыточным активом. Пустая квартира лишь отнимает средства на оплату тарифов ЖКХ. Вкладываться в недвижимость, ожидая роста, пока еще очень рано и невыгодно. При взятии ипотеки есть риск того, что квартира не будет приносить доход», - пояснил он.
Сегодня у людей задача сохранить капитал: здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, поскольку квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
ЗОЛОТО: ПРОСТО СТРАХОВКА
В 2025 году все инвесторы и аналитики обсуждали рекордный рост стоимости золота. Что с драгоценным металлом будет дальше, пока остается загадкой. Мнения инвесторов здесь разделились.
Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган отметил, что золото остается в тренде роста, а 2026 год станет революционным даже для ювелиров.
«Я еще три года назад говорил, что у золота будут фантастические результаты. Я думаю, что золото может пойти выше, это мировой тренд, Центробанки активно покупают золото, инвесторы тоже. Ювелиры стали покупать золото меньше, потому что просто дорого. В 2026 году ювелиры будут переключаться на платину. Дорогие девушки, не удивляйтесь, если вам будут дарить платиновые кольца. Приятно, блестит как золото, а в три раза дешевле. Платина год назад стоила 900 долларов за унцию, а сейчас 1600. Но золото сейчас стоит 4200. Поэтому в украшениях будет новый тренд. В 2026 году мы можем увидеть золото за 4500-4700 за унцию», - спрогнозировал он.
А вот частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков уверен, что золото свое отыграло.
«Основная история здесь закончилась. Уже такого активного роста цены не будет, как в 2025 году. Это уже не самый интересный актив с точки зрения получения прибыли в ближайшие годы. Хотя в историческом плане золото будет дорожать, что мы и наблюдаем последние несколько лет. Сейчас здесь уже много рисков. При улучшении общеполитической ситуации в мире золото скорректируется вниз, его цена может даже упасть», - рассказал он.
Алексей Тараповский объяснил, с чем связаны прошлогодние рекорды золота.
«Золото выросло на страхах — инфляция, геополитика, дедолларизация. Как страховой полис в портфеле держать золото еще разумно. Как основная ставка — это уже сомнительно. Оно не генерирует денежный поток, а предсказывать его цену — занятие для астрологов. 5-10% портфеля — потолок для здравомыслящего инвестора», - подытожил собеседник НСН.
КРИПТА: ВСЁ ЕЩЁ «КАЗИНО»
Нельзя обойти стороной и криптокошельки граждан, здесь в 2026 году глобальных изменений не ждем: все так же сложно прогнозировать, много рисков и большие требования.
Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган заявил НСН, что любые прогнозы здесь бессмысленны.
«Что касается криптовалют, здесь что-то прогнозировать – это последнее дело. Когда кто-то с умным видом говорит, что будет 200 тысяч, а потом крипта с уровня в 120 тысяч падает на 80, это выглядит смешно. Я лично держу крипту в своем инвестиционном портфеле через ETF. Давать рекомендаций я здесь не буду, это слишком рискованные инвестиции. Но многие инвесторы в своих портфелях держат в крипте 3-7%», - признался он.
Алексей Тараповский возвращается здесь к метафоре аттракциона, а также добавляет сравнение с харакири.
«Биткоин в 2025 году показал классический аттракцион: взлет до $126 000 на волне эйфории Трампа и разговоров о крипторезервах США, затем обвал на 35% до $82 000 за пару месяцев. Ноябрь стал худшим месяцем с 2022 года. Ликвидация позиций на $19 млрд, отток из ETF, паника. Может вырасти снова? Конечно. Может упасть еще вдвое? Легко. В этом и суть: это не инвестиция, а ставка на изменение парадигмы. Главный урок 2025 года заключается в том, что криптовалюта – это не «цифровое золото» и не защитный актив. Это рисковый инструмент, который падает вместе со всеми рисковыми активами, только быстрее и глубже. Для 5% портфеля авантюристов — допустимо, а как основа стратегии — финансовое харакири», - добавил он.
Со своей стороны, Андрей Кочетков призвал оставить этот рынок профессионалам.
«По криптовалютам рекомендация следующая: если вы понимаете этот рынок, вы можете этим заниматься. Если вы их не очень понимаете, лучше в эту сферу не входить. Там слишком много своих нюансов, требование к скорости принятия решения там очень высокое. Без понимания этого рынка можно лишь потерять свои средства», - подытожил он.
Подводя итоги, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский подчеркнул, что в 2026 году «скучные» инструменты победят «красивые».
«Облигации, дивидендные акции, диверсификация…Тот, кто ищет «секретный актив года», обычно становится донором для тех, кто этот актив продает», - добавил эксперт.
Напоминаем, что материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы
- Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
- «Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката
- В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
- Илон Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать функции тела
- СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах
- В России продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции
- «Клоун выбрал террориста»: Зеленский начал год с кадровых перестановок
- Экс-помощница Байдена призналась, что получает угрозы от украинцев
- В АКРА спрогнозировали ипотечные ставки в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru