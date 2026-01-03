«Есть еще рынок недвижимости. Мы увидели всплеск после известного кейса Долиной. Все побежали покупать недвижимость у застройщиков, они моментально подняли цены от 2,5 до 10%. В последние годы застройщики снижали объемы закладки свежих объектов, поэтому может ощущаться небольшой дефицит. Если учитывать тот факт, что будет снижаться ставка, то можно ожидать дополнительный спрос на недвижимость. Я не жду каких-то чудес, не думаю, что «недвижка» улетит в космос, может прибавить 5-10%. Недвижимость дает примерно 5-7% годовых, это тоже даст свои плоды при снижении ставки. В целом это очень антиинфляционный инструмент. Когда есть какие-то опасения, народ бежит в этот сегмент. Я говорю больше про жилую недвижимость, также будет актуальна складская. По поводу торговой не уверен, так как большая конкуренция с онлайн-торговлей», - отметил он.

Со своей стороны, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский назвал вложения в недвижимость благотворительностью в пользу застройщиков.

«Пока ипотека стоит 20%+, массовый рынок жилой недвижимости — это не инвестиция, а благотворительность в пользу застройщиков. Исключение составляет коммерческая недвижимость через ЗПИФы с арендным потоком. Жилье станет интересным, когда ипотека вернется к 10-12%. Это примерно в 2027-2028 годам», - подчеркнул он.

Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков добавил, что сегодня этот актив все-таки больше убыточный.

«С недвижимостью у нас пока все очень сложно, экономика страны не показывает высоких темпов роста. Предложение на рынке достаточно высокое, арендный спрос не столь высокий. Если недвижимость не приносит доход, она является убыточным активом. Пустая квартира лишь отнимает средства на оплату тарифов ЖКХ. Вкладываться в недвижимость, ожидая роста, пока еще очень рано и невыгодно. При взятии ипотеки есть риск того, что квартира не будет приносить доход», - пояснил он.

Сегодня у людей задача сохранить капитал: здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, поскольку квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.



ЗОЛОТО: ПРОСТО СТРАХОВКА

В 2025 году все инвесторы и аналитики обсуждали рекордный рост стоимости золота. Что с драгоценным металлом будет дальше, пока остается загадкой. Мнения инвесторов здесь разделились.

Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган отметил, что золото остается в тренде роста, а 2026 год станет революционным даже для ювелиров.

«Я еще три года назад говорил, что у золота будут фантастические результаты. Я думаю, что золото может пойти выше, это мировой тренд, Центробанки активно покупают золото, инвесторы тоже. Ювелиры стали покупать золото меньше, потому что просто дорого. В 2026 году ювелиры будут переключаться на платину. Дорогие девушки, не удивляйтесь, если вам будут дарить платиновые кольца. Приятно, блестит как золото, а в три раза дешевле. Платина год назад стоила 900 долларов за унцию, а сейчас 1600. Но золото сейчас стоит 4200. Поэтому в украшениях будет новый тренд. В 2026 году мы можем увидеть золото за 4500-4700 за унцию», - спрогнозировал он.

А вот частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков уверен, что золото свое отыграло.

«Основная история здесь закончилась. Уже такого активного роста цены не будет, как в 2025 году. Это уже не самый интересный актив с точки зрения получения прибыли в ближайшие годы. Хотя в историческом плане золото будет дорожать, что мы и наблюдаем последние несколько лет. Сейчас здесь уже много рисков. При улучшении общеполитической ситуации в мире золото скорректируется вниз, его цена может даже упасть», - рассказал он.

Алексей Тараповский объяснил, с чем связаны прошлогодние рекорды золота.

«Золото выросло на страхах — инфляция, геополитика, дедолларизация. Как страховой полис в портфеле держать золото еще разумно. Как основная ставка — это уже сомнительно. Оно не генерирует денежный поток, а предсказывать его цену — занятие для астрологов. 5-10% портфеля — потолок для здравомыслящего инвестора», - подытожил собеседник НСН.

КРИПТА: ВСЁ ЕЩЁ «КАЗИНО»

Нельзя обойти стороной и криптокошельки граждан, здесь в 2026 году глобальных изменений не ждем: все так же сложно прогнозировать, много рисков и большие требования.

Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган заявил НСН, что любые прогнозы здесь бессмысленны.

«Что касается криптовалют, здесь что-то прогнозировать – это последнее дело. Когда кто-то с умным видом говорит, что будет 200 тысяч, а потом крипта с уровня в 120 тысяч падает на 80, это выглядит смешно. Я лично держу крипту в своем инвестиционном портфеле через ETF. Давать рекомендаций я здесь не буду, это слишком рискованные инвестиции. Но многие инвесторы в своих портфелях держат в крипте 3-7%», - признался он.

Алексей Тараповский возвращается здесь к метафоре аттракциона, а также добавляет сравнение с харакири.

«Биткоин в 2025 году показал классический аттракцион: взлет до $126 000 на волне эйфории Трампа и разговоров о крипторезервах США, затем обвал на 35% до $82 000 за пару месяцев. Ноябрь стал худшим месяцем с 2022 года. Ликвидация позиций на $19 млрд, отток из ETF, паника. Может вырасти снова? Конечно. Может упасть еще вдвое? Легко. В этом и суть: это не инвестиция, а ставка на изменение парадигмы. Главный урок 2025 года заключается в том, что криптовалюта – это не «цифровое золото» и не защитный актив. Это рисковый инструмент, который падает вместе со всеми рисковыми активами, только быстрее и глубже. Для 5% портфеля авантюристов — допустимо, а как основа стратегии — финансовое харакири», - добавил он.