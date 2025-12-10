Какие финансовые инструменты заменят россиянам банковские вклады
Ярослав Кабаков заявил НСН, что российский инвестор начал выбирать облигации, это достаточно явная тенденция сейчас.
Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«2025 год был достаточно интересным с точки зрения инвестиций, Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты, например, с фиксированной доходностью. В этом году геополитика являлась определяющим фактором с точки зрения финансовых рынков. Год был не очень удачным, не все ожидания реализовались. Российский инвестор выбирал облигации, это достаточно явная тенденция сейчас. Я бы отметил, что для осторожного и консервативного инвестора этот год был вполне удачным. Люди заходили в облигации и фонды ликвидности, они точно не проиграли. Еще одна особенность курса – это российский рубль, который не стал слабеть вопреки прогнозам», - отметил он.
По данным Банка России, активы частных инвесторов у брокеров в 2025 году достигли 11 трлн рублей, а квартальный приток средств — рекордных 574 млрд. Российский рынок показал резкий рост в деньгах в первом полугодии 2025 года, но также и падение активности. Общий объём инвестиций увеличился на 86%, тогда как количество сделок сократилось на 27%. Снижение ключевой ставки ЦБ может стать главным фактором оживления рынка, считают эксперты. Например, при ставке ≤15% аналитики прогнозируют рост объема инвестиций до 40% во втором полугодии. Также, по предварительным итогам 2025 года, объемы вложений в недвижимость упали на треть. Снижение инвестиций зафиксировано во всех сегментах, кроме гостиничного сектора.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
