Какие финансовые инструменты заменят россиянам банковские вклады

Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«2025 год был достаточно интересным с точки зрения инвестиций, Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты, например, с фиксированной доходностью. В этом году геополитика являлась определяющим фактором с точки зрения финансовых рынков. Год был не очень удачным, не все ожидания реализовались. Российский инвестор выбирал облигации, это достаточно явная тенденция сейчас. Я бы отметил, что для осторожного и консервативного инвестора этот год был вполне удачным. Люди заходили в облигации и фонды ликвидности, они точно не проиграли. Еще одна особенность курса – это российский рубль, который не стал слабеть вопреки прогнозам», - отметил он.

По данным Банка России, активы частных инвесторов у брокеров в 2025 году достигли 11 трлн рублей, а квартальный приток средств — рекордных 574 млрд. Российский рынок показал резкий рост в деньгах в первом полугодии 2025 года, но также и падение активности. Общий объём инвестиций увеличился на 86%, тогда как количество сделок сократилось на 27%. Снижение ключевой ставки ЦБ может стать главным фактором оживления рынка, считают эксперты. Например, при ставке ≤15% аналитики прогнозируют рост объема инвестиций до 40% во втором полугодии. Также, по предварительным итогам 2025 года, объемы вложений в недвижимость упали на треть. Снижение инвестиций зафиксировано во всех сегментах, кроме гостиничного сектора.

