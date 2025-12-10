Больше не хобби айтишников: Число инвесторов в России перевалило за 36 миллионов

На Московской бирже стабильно присутствует приток средств физических лиц, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«На Московской бирже стабильно присутствует приток средств физических лиц, на них приходится чуть меньше 80% по обороту в сегменте акций. Интерес к российскому фондовому рынку присутствует, есть позитивная динамика. Процесс идет, инвесторы приходят, несмотря ни на что, такая тенденция только усилится в 2026 году», - отметил он.

Финансист, предприниматель в сфере финтеха, сооснователь венчурного фонда Василий Меловацкий добавил, что инвесторы стараются выбирать разные инструменты на фоне рисков.

«В этом году люди не до конца уверены в акциях, было много неоправданных ожиданий, поэтому акцент сделан больше на облигациях. Цифровые активы тоже набирают обороты, рекорд последних трех лет», - отметил он.

А эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров подчеркнул, что быть инвестором в России стало нормой, а не редким исключением.

«Инвесторы в России – это уже не исключение, а новая норма. По данным Московской биржи, к осени 2025 года число физлиц с брокерскими счетами достигло 36,8 миллиона человек. Это примерно плюс 14% за год. Инвестирование – это массовый финансовый спорт, а не хобби айтишников», - заключил собеседник НСН.

Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

