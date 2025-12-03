Деньги в бетон: Почему застройщики теряют даже состоятельных покупателей
Кристина Малхасян заявила НСН, что премиум-агентства переориентируются сейчас на Дубай, Таиланд, Бали, где такие квартиры еще могут продаваться.
Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Рост выручки застройщиков элитного жилья по итогам трех кварталов 2025 года замедлился до 6% год к году и составил 335,3 млрд руб., подсчитали в Whitewill. В начале года показатель рос на 75%. За третий квартал в сегменте было продано 370 квартир — на 25% меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором стал дефицит нового предложения: в 2025 году запущено лишь девять новых проектов премиум- и делюкс-класса, пишет «Коммерсант». Малхасян рассказал о переориентировании состоятельных покупателей.
«Сегодня такое положение в стране, когда для состоятельных людей держать деньги в бетоне – это не приоритет. У них есть свое жилье, покупать у застройщика сейчас дороже, чем на вторичном рынке, никто так делать не хочет. Покупатели переориентируются, потому что «вторичка» стоит дешевле. Сейчас даже у риелторов появилась интересная заманушка, когда они называют некоторые проекты эксклюзивом, хотя они таковыми не являются вообще. Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь и крипта может быть, и какая-то валюта. А бетон перестал быть инвестицией все-таки», - объяснила она.
На этом фоне, по ее словам, переориентируются и агентства недвижимости, теперь они предлагают варианты на Бали и в Таиланде.
«Элитного предложения стало меньше, так как дорогие дома теперь дольше окупаются. Застройщик строит дома на деньги банка, а банки не дают деньги просто так. У него есть план выполнения продаж, чтобы платить проценты банку. Теперь много вопросов появляется на фоне падения спроса. Застройщики премиум-класса прекрасно понимают рынок, теперь такие квартиры продавать тяжело. Премиум-агентства переориентируются сейчас на Дубай, Таиланд, Бали, где такие квартиры еще могут продаваться», - добавила она.
Чтобы не нарваться на мошенническую схему, в которой после покупки квартиры покупатель остается и без денег, и без квартиры, нужно всегда идти на сделку с юристом. Такой совет в беседе с НСН дала юрист Яна Бондаренко.
