Без спроса и инвесторов: Рынок жилья упал на 50% в 2025 году

Рынок жилья упал на 50% в 2025 году, это самое большое падение из всех сегментов недвижимости, заявил экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин в пресс-центре НСН.

«Если говорить про рынок недвижимости, выходим примерно на 800 миллиардов. Рынок показывает падение около трети, если сравнивать с прошлым годом. Рынок жилой недвижимости упал больше – на 50%, рынок коммерческой – порядка 10%. Наибольший интерес был к офисной недвижимости, есть рост арендных ставок, все меньше вакантных площадей. Складская недвижимость тоже переживает перемены, так как до этого было много свободных площадей. Из дефицита перешли в переизбыток. Есть позитивный рост в рынке гостиничной недвижимости. 2025 год – это рост в 3-4%, а в прошлом году был бум. Инвесторы все еще смотрят на этот сегмент», - рассказал он.

По данным Банка России, активы частных инвесторов у брокеров в 2025 году достигли 11 трлн рублей, а квартальный приток средств — рекордных 574 млрд. Российский рынок показал резкий рост в деньгах в первом полугодии 2025 года, но также и падение активности. Общий объём инвестиций увеличился на 86%, тогда как количество сделок сократилось на 27%. Снижение ключевой ставки ЦБ может стать главным фактором оживления рынка, считают эксперты. Например, при ставке ≤15% аналитики прогнозируют рост объема инвестиций до 40% во втором полугодии. Также, по предварительным итогам 2025 года, объемы вложений в недвижимость упали на треть. Снижение инвестиций зафиксировано во всех сегментах, кроме гостиничного сектора.

