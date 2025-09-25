Forbes назвал самые прибыльные компании России

«Сбер» занял первое место в списке 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли от Forbes.

Россия заняла пятую позицию по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes

По данным журнала, «Сбер» впервые возглавил рейтинг по размеру чистой прибыли по итогам 2024 года. Прибыль компании составила 1 580,3 млрд рублей. На втором месте — нефтегазовая компания «Роснефть». По итогам прошлого года чистая прибыль достигла 1 341 млрд рублей.

Замыкает тройку «Газпром» (1 318,7 млрд рублей).

В десятку также попали «Сургутнефтегаз» (923,3 млрд рублей), «Лукойл» (851,5 млрд рублей), ВТБ (551,4 млрд рублей), «Новатэк» (500,2 млрд рублей), «Атомэнергопром» (351,4 млрд рублей), «Татнефть» (308,9 млрд рублей), «Полюс» (305,5 млрд рублей).

Ранее Forbes составил рейтинг из 167 лучших работодателей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:БизнесForbes

Горячие новости

Все новости

партнеры