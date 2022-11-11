СМИ: США опасаются отказа от антироссийских санкций в странах Европы
США все чаще задумываются о продолжении поддержки Западом санкций против России на фоне ухудшения экономической ситуации в мире. Об этом пишет Politico.
По данным издания, базирующиеся в Европе американские официальные лица предупреждают коллег в США, что «некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся на санкции». Кроме того, европейцы обвиняют США в росте расходов, пишет Ura.ru.
«Это мнение может заставить европейских лидеров отказаться от поддержки санкций», — отмечается в материале.
При этом США рассчитывают на поддержку Европы для успеха на Украине, пишет РИА ФАН. Politico указывает, что ослабление давления приведет Россию к закономерной победе в конфликте.
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