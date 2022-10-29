Российский посол назвал новые санкции Канады бессмысленными
Новые санкции в отношении России, введенные Канадой, носят бессмысленный и символический характер, однако на них будет дан соразмерный ответ. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Ранее Оттава ввела ограничения против 35 россиян и шести компаний энергетического сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, под санкции попали зампред правительства РФ Александр Новак, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, члены руководства компании «Газпрома».
«Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут», — заявил Степанов в беседе с РИА Новости.
Посол отметил, что Москва действует по принципу взаимности, и ответ на ограничения Оттавы обязательно последует.
В то же время Степанов подчеркнул, что отношения с Канадой — «арктическим соседом» — важны для России, и «прописная истина» для Москвы — «понимать, что мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны».
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