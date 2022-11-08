Экономике ФРГ предрекли потерю 110 млрд евро из-за роста цен на нефть и газ
Экономика Германии потеряет 110 миллиардов евро, что равно 3% ВВП, из-за роста цен на нефть, пишет MarketWatch со ссылкой на оценку мюнхенского института экономических исследований Ifo.
Аналитики отмечают, что основной ущерб в 64 миллиарда евро придется на 2022 год.
При этом эксперты предрекают долгосрочные проблемы немецкой экономике, так как исключение России из числа поставщиков повлечет за собой дальнейшее повышение цен.
Западу придется договариваться с Россией в случае ухудшения экономической ситуации в Европе и возникновения рецессии в США. Об этом пишет The Guardian.
В материале указывается, что инфляция в еврозоне составила 10,7%, в Прибалтике — превысила 22%. Кроме того, крупнейшей экономике ЕС — Германии — необходимо мобилизовать $200 млрд для помощи населению и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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