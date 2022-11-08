Экономике ФРГ предрекли потерю 110 млрд евро из-за роста цен на нефть и газ

Западу придется договариваться с Россией в случае ухудшения экономической ситуации в Европе и возникновения рецессии в США. Об этом пишет The Guardian.

В материале указывается, что инфляция в еврозоне составила 10,7%, в Прибалтике — превысила 22%. Кроме того, крупнейшей экономике ЕС — Германии — необходимо мобилизовать $200 млрд для помощи населению и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

