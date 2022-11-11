Вучич сообщил, когда Сербия введет антироссийские санкции

Власти Сербии начнут поддерживать ограничения в отношении России только с «Дамокловым мечом над головой», сообщает агентство Tanjug со ссылкой на заявление главы государства Александра Вучича.

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«Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны», — заявил президент.

Ранее Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона Вооруженными силами России. Он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСербия
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