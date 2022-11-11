Вучич сообщил, когда Сербия введет антироссийские санкции

«Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны», — заявил президент.

Ранее Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона Вооруженными силами России. Он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

