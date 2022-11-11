Вучич сообщил, когда Сербия введет антироссийские санкции
Власти Сербии начнут поддерживать ограничения в отношении России только с «Дамокловым мечом над головой», сообщает агентство Tanjug со ссылкой на заявление главы государства Александра Вучича.
«Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны», — заявил президент.
Ранее Вучич заявил, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона Вооруженными силами России. Он думал, что российские военные окажут сопротивление Вооруженным силам Украины под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- На Украине заявили о возможном усилении ВСУ после зимы
- Госдеп: Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20
- Вучич сообщил, когда Сербия введет антироссийские санкции
- США: Россия не отвечает на попытки обменяться заключенными
- Москва обвинила Вашингтон в попытке скрыть военные преступления в Афганистане
- Зеленский сравнил ВСУ и войска НАТО
- L'Oreal не подтвердила возобновление поставки продукции в Россию
- Пентагон: Украина получит новый пакет помощи на $400 млн
- Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний
- Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru