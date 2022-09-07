«Серьезный сигнал»: В России допустили отказ Китая от долларов
Если Запад введет санкции и против других стран, то их активы в долларах и евро также окажутся под угрозой, отметил в эфире НСН экономист Михаил Головнин.
Угрозу для доллара и евро будет представлять уход из этих активов других стран, в первую очередь Китая, экономика которого, по разным оценкам, является первой в мире, отметил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы и номинировать активы, утрачено. Он отметил, что Россия постепенно уходит от таких ненадежных валют. Михаил Головнин считает, что хранить свои сбережения в долларах россиянам действительно небезопасно.
«Роль России ограничена на мировом валютном рынке. По разным показателям, это не более 1-2%. Есть последствия, связанные с самим сигналом всему миру в связи санкциями, введенными в отношении России. Это как раз то, что имел в виду наш президент. Многие страны могут оказаться под риском в том случае, если в отношении них будут введены санкции. Соответственно, активы, номинированные в ведущих мировых валютах – долларах и евро – находятся под риском. В первую очередь, это очень серьезный сигнал для Китая, который является по разным показателям второй, а может быть даже и первой экономикой в мире. Угроза для позиции доллар-евро скорее со стороны не столько России, сколько со стороны возможного ухода из этих активов других стран, в первую очередь Китая», - сказал Головнин.
По его словам, в России на сегодняшний день крайне затруднена возможность сбережений в иностранной валюте.
«Мы прекрасно знаем, что возможности хранения валютных вкладов сейчас ограничены, и это объективно. Многие крупнейшие банки, где находятся сбережения большей части россиян, находятся под санкциями, соответственно проводить операции в иностранных валютах им сложно. У нас достаточно широко развита долларизация сбережений населения. Сейчас, по всей видимости, часть сбережений переходит в наличную форму. Также ограничились возможности поездок за границу в связи с обслуживанием иностранных платежных систем. Действительно, роль иностранной валюты, как сбережения, сейчас затруднена», - указал Головнин.
Также экономист рассказал, что валютные ограничения и ограниченный импорт сильно влияют на курс рубля и подчеркнул, что в длительной перспективе курс будет идти к ослаблению.
«Наибольшее развитие должны получать инструменты, которые выражены в рублях. Здесь необходимы привлекательные процентные ставки и страховки от рисков. Фактически у нас складывается множественный курс рубля. У нас действуют жесткие валютные ограничения: со стороны санкций и собственные валютные ограничения, которые ввела Россия. Это влияет на курс рубля, но в большей степени на него влияет именно ситуация с внешней торговлей. У нас импорт оказался более ограничен, чем экспорт, и, соответственно, это и вызвало укрепление курса рубля. По всей видимости, импорт будет постепенно восстанавливаться, возможны дальнейшие ограничения российского экспорта. Поэтому курс скорее будет несколько ослабляться в длительной перспективе», - резюмировал Головнин.
Ранее, 2 сентября, первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявлял, что финансовые учреждения страны без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в российской национальной валюте, но исполнение обязательств платежом в «токсичных валютах» становится все более проблематичным.
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