Россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю

Накануне начальник отдела банков и денежного рынка «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко сообщил, что в следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. По его словам, колебанию нацвалюты поспособствует и дальнейшее смягчение процентной политики Банка России. Дмитрий Голубовский отметил, что политика регулятора не оказывает на курс никакого влияния.

«Рубль просто будет колебаться в каких-то пределах. Не считаю, что будет тренд девальвации или тренд укрепления. Будет какая-то болтанка, границы которой будут определены комфортным для государства уровнем. Абсолютно очевидно, что 55 рублей за доллар – это крайне некомфортно. А верхнюю границу еще предстоит определить. Курс рубля будет зависеть от торгового баланса и от того, насколько правительство захочет его ослабить, в том числе валютными интервенциями. Процентная политика ничего не значит. Потому что в условиях ограничения конвертации рубля по капитальным операциям этот фактор не является определяющим», - сказал Голубовский.

По его словам, западные санкции на сегодняшний день являются абсолютно безуспешными. При этом аналитик отметил, что пока что трудно предугадать, каким именно будет торговый баланс.