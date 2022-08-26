Россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю

Рубль будет колебаться в определенных правительством пределах, при этом смягчение процентной политики Банка России никак не повлияет на курс, отметил в эфире НСН Дмитрий Голубовский. 

Курс рубля будет зависеть от торгового баланса и от того, насколько правительство захочет его ослабить, однако не стоит ожидать ни девальвации, ни укрепления, рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне начальник отдела банков и денежного рынка «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко сообщил, что в следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта. По его словам, колебанию нацвалюты поспособствует и дальнейшее смягчение процентной политики Банка России. Дмитрий Голубовский отметил, что политика регулятора не оказывает на курс никакого влияния.

«Рубль просто будет колебаться в каких-то пределах. Не считаю, что будет тренд девальвации или тренд укрепления. Будет какая-то болтанка, границы которой будут определены комфортным для государства уровнем. Абсолютно очевидно, что 55 рублей за доллар – это крайне некомфортно. А верхнюю границу еще предстоит определить. Курс рубля будет зависеть от торгового баланса и от того, насколько правительство захочет его ослабить, в том числе валютными интервенциями. Процентная политика ничего не значит. Потому что в условиях ограничения конвертации рубля по капитальным операциям этот фактор не является определяющим», - сказал Голубовский.

По его словам, западные санкции на сегодняшний день являются абсолютно безуспешными. При этом аналитик отметил, что пока что трудно предугадать, каким именно будет торговый баланс.

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«Большой вопрос в том, каким будет этот торговый баланс, потому что это зависит, во-первых, от тяжести рецессии, в которую падает глобальная экономика. Она может быть тяжелая, соответственно цены на сырье могут сильно упасть. Но это будет временный фактор. Второй фактор – политический, то есть, насколько безуспешными и дальше окажутся попытки США и союзников ограничивать торговлю России. Сейчас эти попытки безуспешны. Любые санкции обходятся, экспортные потоки перенаправляются и пока что ничего с российской внешней торговлей они сделать не могут», - указал Голубовский.

Также аналитик подчеркнул, что курс доллара к ноябрю будет составлять 75-80 рублей из-за сокращения глобального спроса и падения цен на сырье.

«Если они (санкции – прим. НСН) окажутся столь же бессильными, какими они являются сейчас, тогда я ожидаю роста курса доллара к ноябрю в районе 75-80 рублей в силу сокращения глобального спроса и падения цен на сырье. После чего, скорее всего, будет новая волна укрепления. Снижение ставки Центробанком здесь ни на что не влияет. Это не будет способствовать вывозу капитала, он крайне затруднен», - резюмировал Голубовский.

Ранее аналитик Богдан Зварич заявлял, что укреплению российской национальной валюты способствует покупка рубля экспортерами, которые проводят подготовку к налоговым выплатам. По его словам, также поддержку нацвалюте оказывает резкий переход рынка энергоносителей к восстановлению.

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ФОТО: РИА Новости
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