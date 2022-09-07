Путин: Доллар утратил доверие

В среду российский лидер выступает на пленарной сессии ВЭФ, проходящего во Владивостоке, пишет РИА ФАН.

Как отметил глава государства, западный мир неприкрыто пытается «навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле». Коллективный Запад проводит такую политику на протяжении десятилетий.

«Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирования Соединенных штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание, неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в последнее время в системе международных отношений произошли «необратимые тектонические изменения», страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали точками притяжения кадров, капитала и производств, пишет RT.

Кроме того, российский лидер отметил, что «недальновидная» позиция Запада подстегнула глобальную инфляцию, которая обновила рекорды в экономиках развитых стран.

Как указал Путин, западные страны, пытаясь «противостоять ходу истории», подорвали опоры мировой экономической системы.

«На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунтам стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Россия постепенно уходит от ненадежных компрометирующих себя валют. Как предсказал российский лидер, западные страны зайдут «в тупик экономического и социального кризиса».

