Сечин назвал главные угрозы нефтегазового рынка

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за прироста их запасов. Сейчас он находится на исторических минимумах, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на сессии «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», - цитирует Сечина РИА Новости.

По мнению Сечина, нынешняя ситуация на рынке металлов стала следствием ранее принятых решений, которые привели к дефициту материала во всем мире. Речь идет о том, что крупнейшие рудные компании не смогли правильно оценить спрос и сделать необходимые инвестиции, сообщает РИА Новости.