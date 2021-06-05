Сечин назвал главные угрозы нефтегазового рынка
Глава «Роснефти» считает, что недоинвестирование нефтедобычи и «зеленая энергетика» являются главными угрозами нефтегазовой отрасли.
Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за прироста их запасов. Сейчас он находится на исторических минимумах, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на сессии «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», - цитирует Сечина РИА Новости.
По мнению Сечина, нынешняя ситуация на рынке металлов стала следствием ранее принятых решений, которые привели к дефициту материала во всем мире. Речь идет о том, что крупнейшие рудные компании не смогли правильно оценить спрос и сделать необходимые инвестиции, сообщает РИА Новости.
По словам Сечина, инвестиции порядка 17 трлн долларов (это треть от объема мировых инвестиций в энергетику) позволят поддержать текущий уровень добычи нефти до 2040 года. Чтобы сохранить хотя бы имеющиеся экономические позиции, нефтепроизводителям «необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром».
«Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг, затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса», - приводит цитату Сечина «Интерфакс».
При этом глава компании «Роснефть» обратил внимание на то, что добыча нефти в России более экологична, чем в США. Для защиты окружающей среды Сечин призвал отказываться от нефти на экологически грязных производствах, а не на всех проектах в целом.
«Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов», - сказал он.
Сечин также отметил, что для роста объемов добычи в Соединенных Штатах Америки в четыре-пять раз больше производят гидроразрывы пласта (ГРП), чем в России, отмечает ТАСС.
«В этой связи можно спросить - чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти? Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов», - заявил глава «Роснефти».
Однако, Сечин убежден, что спрос на нефть будет повышаться по мере роста вакцинации населения от коронавируса, хотя в мировом энергобалансе отмечается снижение ее доли. Мировые цены на нефть уже упрочились на отметке выше 70 долларов за баррель, и цена на сырье, считают аналитики рынка, также будет расти, сообщает РИА ФАН.
Ранее Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, можно ли в ближайшее время ожидать роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Как считает министр, вряд ли вскоре цена на нефть дойдет до 100 долларов.
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