Белоруссия и Иран заключат договор о стратегическом сотрудничестве
Белоруссия и Иран подготовят и подпишут договор о двустороннем стратегическом сотрудничестве. Об этом заявил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.
Глава республики провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лукашенко назвал встречу содержательной, по его словам, достигнуты «хорошие сдвиги» в отношениях Минска и Тегерана.
«Хорошим итогом будет, если мы в ближайшее время, как договорились... подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве», - заявил белорусский президент.
Ранее Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном, напоминает «Свободная пресса».
