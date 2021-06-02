«Нахлобучка» металлургов отменяется, сошлись на скидках

Задача изъять дополнительные средства у российских металлургических компаний в связи со значительным ростом цен на их продукцию отсутствует. С такими заверениями выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках Петербургского международного экономического форума:

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», - сказал Белоусов.

Более того, он же, который еще недавно обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей в связи ростом цен, в отношении некоторых представителей отрасли едва ли не рассыпался в комплиментах:

«Ряд компаний ведет себя очень ответственно. Приведу в пример Evraz, который практически не поднял цены на рельсы, он основной поставщик рельс для РЖД. Я знаю, что «Металлоинвест» ведет себя достаточно ответственно, и они уже предоставили целый ряд скидок. Важно, какие компании инвестируют, а какие – выплачивают дивиденды», - рассказал первый вице-премьер.

То, что гроза миновала, стало понятно после совещания, которое провел с руководителями металлургических компаний глава Минпромторга Денис Мантуров. В сообщении ведомства по итогам встречи говорится, что на ней обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. Металлурги выразили готовность поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг в свою очередь создаст реестр исполнителей Гособоронзаказа и предоставит металлургам преференцию по объемам их заказов за предыдущий период. Кроме того, представители отрасли заверили в готовности заключать прямые долгосрочные контракты по государственным стройкам с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет и предоставить по ним скидки. Бенефициаров таких сделок определит Минпромторг совместно с Минстроем.

Особо в Минпромторге отметили, что на совещании о дополнительных налоговых вычетах речи не было. Зато, как стало известно РБК, состоялся весьма занимательный диалог. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов прямо спросил у министра Мантурова: «Что хотите – деньги или скидки?». На что министр ответил, что достаточно скидок, а «ошкуривать» бизнес не нужно.

В переводе с правительственного жаргона все это означает, что металлурги отделались «принуждением к миру» в вопросе ценообразования по госконтрактам, заключенным без прогноза на взрывной рост цен на металл. А вот внутренние цены на металлопродукцию для других зависимых сфер – строительство коммерческого жилья, частное домостроение и прочая – останутся такими же высокими, на уровне мировой конъюнктуры. Так что «ошкуренные» все равно будут.

