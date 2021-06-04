Новак заявил об отсутствии в РФ дефицита топлива
На российском рынке не отмечается дефицита топлива и бензина. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, накопленные запасы почти на 30% превышают прошлогодние.
Новак отметил, что изменение цен на заправках происходит в рамках инфляции, но на рынке в целом наблюдается обеспокоенность оптовыми ценами на топливо. Он подчеркнул, что оптовый рынок топлива зависит от мировых цен, но это не должно влиять на конечного потребителя.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, можно ли в ближайшее время ожидать роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. По его словам, из-за того, что США ввели стимулирующие меры, спроc на нефть вырос. Вместе с тем ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. В связи с этим, как считает министр, вряд ли вскоре цена на нефть дойдет до 100 долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru