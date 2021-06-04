Новак заявил об отсутствии в РФ дефицита топлива

На российском рынке не отмечается дефицита топлива и бензина. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, накопленные запасы почти на 30% превышают прошлогодние.

Новак отметил, что изменение цен на заправках происходит в рамках инфляции, но на рынке в целом наблюдается обеспокоенность оптовыми ценами на топливо. Он подчеркнул, что оптовый рынок топлива зависит от мировых цен, но это не должно влиять на конечного потребителя.

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Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, можно ли в ближайшее время ожидать роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель. По его словам, из-за того, что США ввели стимулирующие меры, спроc на нефть вырос. Вместе с тем ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. В связи с этим, как считает министр, вряд ли вскоре цена на нефть дойдет до 100 долларов.

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ТЕГИ:Александр НовакЦены На БензинТопливо
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