Черноморский флот уничтожил два украинских быстроходных катера

Два украинских быстроходных катера уничтожены в Черном море. Об этом сообщило Минобороны.

ВС России освободили три села в ДНР и Днепропетровской области

«Силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», - рассказали в ведомстве.

Министерство уточнило, что объекты ликвидировали в северо-западной части моря.

Ранее над акваторией сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
