Черноморский флот уничтожил два украинских быстроходных катера
20 августа 202512:40
Два украинских быстроходных катера уничтожены в Черном море. Об этом сообщило Минобороны.
«Силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», - рассказали в ведомстве.
Министерство уточнило, что объекты ликвидировали в северо-западной части моря.
Ранее над акваторией сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
