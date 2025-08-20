Нет смысла всем вакцинироваться от менингококковой инфекции, если заболевают только сотые доли процента населения, заявил НСН эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Главный санитарный врач России Анна Попова не сочла нужным вводить прививку от менингококка в Национальный календарь прививок, несмотря на рост заболеваемости. По её словам, такой необходимости нет, потому что почти 80% заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По данным РБК, с начала года в стране зарегистрировали 1 200 случаев заражения менингитом, что в два раза больше, чем в 2024-м.