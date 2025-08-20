Академик Покровский выступил против массовой вакцинации от менингококка
Менингококковая инфекция представляет опасность только для людей с какими-то генетическими особенностями, заявил в беседе с НСН эпидемиолог Вадим Покровский.
Нет смысла всем вакцинироваться от менингококковой инфекции, если заболевают только сотые доли процента населения, заявил НСН эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
Главный санитарный врач России Анна Попова не сочла нужным вводить прививку от менингококка в Национальный календарь прививок, несмотря на рост заболеваемости. По её словам, такой необходимости нет, потому что почти 80% заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По данным РБК, с начала года в стране зарегистрировали 1 200 случаев заражения менингитом, что в два раза больше, чем в 2024-м.
Покровский подчеркнул, что менингококковая инфекция в большинстве случаев протекает без тяжелых последствий.
«Менингококковая инфекция – это распространенное заболевание, которое встречается повсюду. В большинстве случаев она протекает без тяжелых последствий в форме назофарингита даже без подъема температуры. Значительная часть населения после этого приобретает иммунитет. Заболевание распространяется не очень активно, не как грипп, значительно медленнее. Наиболее опасна она в закрытых коллективах, интернатах, казармах, где находится много людей в тесных помещениях», - рассказал академик.
По его словам, менингит развивается лишь у очень небольшой части населения.
«Инфекция представляет опасность только для людей с какими-то генетическими особенностями, из-за которых этот менингококк попадает в кровь или на мозговые оболочки, вызывая менингит. Это очень небольшая часть населения. Заболевание довольно хорошо лечится, если его быстро диагностировать. Нет смысла всем вакцинироваться от менингококковой инфекции, если заболевают только сотые доли процента населения. Кроме того, массовое применение вакцин является предметом дискуссии. Россия очень большая страна, поэтому заболеваемость в разных регионах разная. Включение в национальный календарь прививок вакцины от менингококка экономически неоправданно. Пока у меня нет аргументов в пользу того, чтобы это делать», - добавил эпидемиолог.
Ранее россиянам рассказали о преимуществе отечественной вакцины от менингита, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
