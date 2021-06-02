Глава Минэнерго оценил возможность роста цен на нефть до 100 долларов

По его словам, из-за того, что США ввели стимулирующие меры, спроc на нефть вырос. Вместе с тем ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. В связи с этим, как считает министр, вряд ли вскоре цена на нефть дойдет до 100 долларов.

В ходе ПМЭФ Шульгинов в беседе с РИА Новостями сообщил, что в ближайшие два-три года цены будут примерно 50—60 долларов за баррель.

Между тем цены на нефть достигли максимального за два года значения на фоне решения ОПЕК+ продолжить наращивание нефтедобычи. во вторник на момент закрытия торгов нефть марки Brent стоила 70,25 доллара за баррель, рост составил 1,3%. Такой показатель стал самым высоким на закрытие торгов с мая 2019 года, передает RT.

