Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского действительно может пройти в Будапеште, однако препятствием является тот факт, что Венгрия блокирует переговоры об евроинтеграции Украины. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Американский президент Дональд Трамп в понедельник позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в ходе разговора венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении у себя переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Также Трамп поднял вопрос о том, почему венгерский коллега блокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Уточняется, что сам Орбан факт телефонного разговора не подтвердил. Штир отметил, что молчание Венгрии по этому вопросу указывает, что вопрос о переговорах РФ и Украины действительно прорабатывается.