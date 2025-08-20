В Венгрии назвали условие для встречи Путина и Зеленского в Будапеште
Если Дональд Трамп убедит Виктора Орбана снять вето с вопроса об евроинтеграции Украины, то, вероятнее всего, переговоры России и Украины действительно пройдут в Будапеште, заявил НСН Габор Штир.
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского действительно может пройти в Будапеште, однако препятствием является тот факт, что Венгрия блокирует переговоры об евроинтеграции Украины. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в ходе разговора венгерская сторона выразила заинтересованность в проведении у себя переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Также Трамп поднял вопрос о том, почему венгерский коллега блокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Уточняется, что сам Орбан факт телефонного разговора не подтвердил. Штир отметил, что молчание Венгрии по этому вопросу указывает, что вопрос о переговорах РФ и Украины действительно прорабатывается.
«Да, звонок был. Кроме того, очень заметно, что после этого все в Венгрии молчат, значит, что-то есть, какая-то подготовка, возможно, об этом думают. И Трамп с Орбаном говорил не только об этом, но и о блокировке украинской евроинтеграции. Я не исключаю, что у Орбана попросят разблокировать этот процесс ради мира, и тогда эта встреча будет в Будапеште. Потому что европейские политики, которые были Овальном кабинете, просили Трампа убедить Орбана снять это вето. Так что не исключаю, что вопрос встречи в Будапеште и евроинтеграция Украины связаны. Шансы на то, что в Будапеште будет эта встреча – хорошие. Это удовлетворяет и Трампа, и, если я хорошо понимаю, Путина. Самая большая проблема — это плохие венгерско-украинские отношения. Но если все прямо говорят, что будет в Будапеште, тогда отказаться от этого не сможет даже Зеленский», - рассказал он.
Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о проведении двусторонней встречи в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
