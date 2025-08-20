Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что современным кинематографистам не хватает литературной основы для создания сценариев фильмов и сериалов, ориентированных на подростков. По его словам, в советское время такой проблемы не было, сегодня же книг для детей и юношей куда меньше. Драгунский отметил, что подростки сегодня могут читать не только современную литературу, но и проверенную классику, при этом призвал избегать фантастических произведений.

«Я сейчас не слежу за подростковой литературой, мое подростковое чтение ограничилось Крапивиным. Современному подростку лучше читать и проверенную классику, и современную литературу. Фэнтези не надо, лучше приближенные к современному приключения современных ребят. То, в чем бьется пульс нашей современности, нашей жизни. Все, что связано с квартирой, домом, школой, колледжем, институтом, деньгами, покупками, соцсетями, но не про драконов, упаси Господь. Это уводит людей из реальной жизни. Те, кто много читает про драконов, попадает на удочку мошенников, не понимают, как жизнь устроена. Только единороги, драконы в голове, какой-то фантастический выдуманный мир. Лучше этим мозги не засорять, это портит мышление», - пояснил он.

По данным статистики, дети и подростки в первом квартале 2025 года наиболее часто читали фантастику, комиксы и сказки, сообщили «Радиоточке НСН» в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». При этом 50% среди 100 самых популярных произведений написаны российскими авторами.

