В Минэнерго исключили рост цен на топливо на заправках

Там отметили, что цены на топливо с начала года находится в пределах инфляции (+3%). По данным Минэнерго, в мае топливный рынок в стране продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты.

В министерстве отметили, что НПЗ нарастили запасы бензина до 1,7 млн тонн, увеличили выпуск топлива.

Тем временем, бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал с начала мая на 2,1%, и теперь стоит 53 тыс. 238 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,8%, до 57 455 рублей.

Напомним, в начале мая правительство России изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщила пресс-служба кабмина. Для снижения рисков монопольного ценообразования крупные нефтяные компании России должны будут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут купить его по рыночным ценам.

