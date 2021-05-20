В Минэнерго исключили рост цен на топливо на заправках
Минэнерго России не прогнозирует дефицит топлива в стране, а также рост его стоимости на автозаправочных станциях из-за волатильности оптовой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Там отметили, что цены на топливо с начала года находится в пределах инфляции (+3%). По данным Минэнерго, в мае топливный рынок в стране продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты.
В министерстве отметили, что НПЗ нарастили запасы бензина до 1,7 млн тонн, увеличили выпуск топлива.
Тем временем, бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал с начала мая на 2,1%, и теперь стоит 53 тыс. 238 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,8%, до 57 455 рублей.
Напомним, в начале мая правительство России изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщила пресс-служба кабмина. Для снижения рисков монопольного ценообразования крупные нефтяные компании России должны будут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут купить его по рыночным ценам.
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