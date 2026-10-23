«Самые большие убытки терпят самые жадные отрасли. Это касается застройщиков, прежде всего. Это люди безграничного дефицита совести. На протяжении многих лет они повышали цены на 20% в год. Отношения с покупателями были весьма холодными: "Если вам что-то не нравится — приходите через год, все тоже самое будет на 20% дороже. Ваши мнения и запросы нас не интересуют". Они постоянно рассказывали, что их деятельность — это благотворительность. Они повышали и повышали цены. Можно полагать, что их норма прибыли была сильно выше 30%. Владельцы застройщиков высасывали деньги из компаний», — рассказал он.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл НСН, что покупателям квартир в рассрочку разрешат переходить на ипотеку, но все рассрочки будут контролироваться и учитываться официально.

