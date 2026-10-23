Люди безграничного дефицита совести: Какие отрасли терпят наибольшие убытки
На протяжении многих лет застройщики нагло повышали цены на 20% в год, а их доход явно был больше 30%, заявил НСН Василий Колташов.
Самые сильные убытки — у самой жадной отрасли, а именно, у строительной. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Самые большие убытки терпят самые жадные отрасли. Это касается застройщиков, прежде всего. Это люди безграничного дефицита совести. На протяжении многих лет они повышали цены на 20% в год. Отношения с покупателями были весьма холодными: "Если вам что-то не нравится — приходите через год, все тоже самое будет на 20% дороже. Ваши мнения и запросы нас не интересуют". Они постоянно рассказывали, что их деятельность — это благотворительность. Они повышали и повышали цены. Можно полагать, что их норма прибыли была сильно выше 30%. Владельцы застройщиков высасывали деньги из компаний», — рассказал он.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл НСН, что покупателям квартир в рассрочку разрешат переходить на ипотеку, но все рассрочки будут контролироваться и учитываться официально.
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