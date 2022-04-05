Пятый антироссийский «пакет»: США бьют по госдолгу, Евросоюз - по топливу и дипломатам
На фоне событий на Украине западные страны готовят очередной, уже пятый по счету пакет антироссийских санкций.
Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
Эта мера, предположительно, начала действовать 4 апреля. При этом еще в марте министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, однако американский Минфин не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработать последний платеж России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
Тем временем в Евросоюзе разрабатывается уже пятый пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Санкции могут затронуть лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, а также продукции из стали и предметов роскоши, передает телеканал CNBS. Рестрикции могут быть одобрены руководством стран ЕС уже в конце этой недели.
Однако источники канала отметили, что это лишь проект документа, поскольку страны Евросоюза не имеют общего мнения относительно ряда значимых пунктов, включая эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.
При этом ситуация на Украине меняет отношение к санкциям даже тех европейских лидеров, которые, казалось, были настроены более лояльно по отношению к России. Так, президент Франции Эммануэль Макрон 4 апреля анонсировал переговоры по новым санкциям в отношении России из-за трагедии с гибелью мирных жителей, произошедшей в украинском городе Буча: Россию обвинили в военных преступлениях, Москва обвинения отвергает, заявляя о провокациях и постановках.
«То, что произошло в Буче, обязывает ввести новую серию санкций. Мы планируем координировать усилия с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — отметил Макрон в эфире радиостанции France Inter.
Комментируя ситуацию, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев отметил, что Европа и США не смогут заменить российские источники энергии, тогда как Россия при любом раскладе найдет рынок сбыта для своих товаров. По его словам, жители этих стран также не станут терпеть ограничения, если они вызовут снижение уровня их жизни.
«Тут речь идет уже не о том, что будет дороже, а что будет дешевле. Тут вопрос в том, какую цивилизацию сможет поддерживать Евросоюз, если лишится российских энергоносителей. Россия обеспечивает половину потребления энергии в ЕС. <...> Мы прекрасно знаем, как европейцы реагируют на раздражители такого рода. Они немедленно выходят на улицы, на выборах побеждают совершенно не те люди, которые это безобразие спровоцировали... Европейцы в этом плане очень мобильны», - заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Новый виток обострения сопровождается массовой высылкой российских дипломатов из западных стран. Так, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 4 апреля заявил, что правительство страны понизило уровень дипломатического представительства между республикой и Россией, поэтому посол РФ должен покинуть страну. Консульство РФ в Клайпеде будет закрыто. Это стало первой высылкой посла за все время с момента начала военной спецоперации.
В этот же день стало известно, что Германия вышлет 40 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон грата, а французские власти приняли решение выслать часть российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречит интересам безопасности страны. По информации французского телеканала BFM, Париж покинут «примерно 30 российских дипломатов».
Советник-посланник российского посольства в Софии Филипп Воскресенский сообщил в пятницу, 1 апреля, что власти Болгарии высылают из страны первого секретаря посольства России. Еще 18 марта Латвия и Эстония выдворили по три сотрудника российского посольства, а Литва четырех.
29 марта глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что из страны будут высланы 17 человек, аккредитованных в качестве дипломатов при российских представительствах, сообщает пресс-служба ведомства. В этот же день власти Ирландии объявили о высылке из страны четверых российских дипломатов, а руководство Бельгии приняло решение выслать 21 российского дипломата, о чем сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на главу МИД страны Софи Вильмес.
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