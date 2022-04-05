Пятый антироссийский «пакет»: США бьют по госдолгу, Евросоюз - по топливу и дипломатам

Министерство финансов США не разрешит осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

Эта мера, предположительно, начала действовать 4 апреля. При этом еще в марте министерство финансов России объявило досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, однако американский Минфин не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработать последний платеж России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

Тем временем в Евросоюзе разрабатывается уже пятый пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Санкции могут затронуть лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, а также продукции из стали и предметов роскоши, передает телеканал CNBS. Рестрикции могут быть одобрены руководством стран ЕС уже в конце этой недели.