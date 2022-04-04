«Выйдут на улицы»: Европе грозят волнения из-за санкций политиков

Он предположил, что в случае отказа от газа и нефти уровень жизни в этих государствах упадет до показателей стран Центральной Африки.

«Тут речь идет уже не о том, что будет дороже, а что будет дешевле. Тут вопрос в том, какую цивилизацию сможет поддерживать Евросоюз, если лишится российских энергоносителей. Россия обеспечивает половину потребления энергии в ЕС. Общий уровень потребления 200 ГДж на душу населения в год. В США – 250. В Центральной Африке примерно 100 ГДж в год. Если европейцы полностью откажутся от российских энергоносителей, то уровень жизни там опустится до уровня Центральной Африки или 19 века. Никакой речи о личном автотранспорте быть не может, стиральная и посудомоечная машина станут роскошью для 90% населения. Люди пересядут на велосипеды и на лошадей, если это все произойдет. Но это, конечно, очень маловероятно: мы прекрасно знаем, как европейцы реагируют на раздражители такого рода. Они немедленно выходят на улицы, на выборах побеждают совершенно не те люди, которые это безобразие спровоцировали... Европейцы в этом плане очень мобильны. Если эта ситуация продлится достаточно долго, то будут, видимо, досрочные перевыборы, и политики, которые сейчас находятся у власти, не сохранят свои кресла. Нельзя людей до такой степени злить и низводить, это всегда чревато неприятностями, особенно там, где декларируются демократия и [свободный] выбор», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.

