Санкции: Эксперты дискутируют о влиянии ограничений на жизнь в РФ

Экономист Василий Колташов тоже не отличился позитивом и заверил НСН, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года.

«Почему-то они думают, что санкции будут до 2026 года, но, скорее всего, санкции будут и дальше, Запад не будет менять своей повестки. Мы находимся в ситуации, когда нас ожидает удивительная борьба. Начинается целая эпоха, связанная с этим. Что касается фрагментации мировой экономики, это все равно, что прогнозировать дождь во время дождя. Мировая экономика и так уже достаточно радикально меняется, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Это уже не прогноз, а факт. Переживать здесь не надо, но ждать от моря погоды тоже не надо, потому что погоду на море мы уже знаем, ее не надо прогнозировать», - заключил он.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил НСН, что для российский экономики 2023 год станет решающим и прогнозировал давление санкций в будущем.





