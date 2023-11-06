Санкции: Эксперты дискутируют о влиянии ограничений на жизнь в РФ
После санкций могут начаться диверсии, уж лучше – рестрикции. Тем более, они серьезно не влияют на жизнь в России, считают эксперты.
Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что западные страны используют санкции, «когда думают, что на карту поставлены их интересы».
Так, в Германии «в шоке» от запрета на въезд в страны ЕС российских авто, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
«Большая часть населения Германии об этих запретах и не слышала, немецкие СМИ об этом особо не говорят. Когда я рассказываю об этом обычным людям, они впадают в шок от того, что обычный человек на своей машине не может приехать сюда. Это просто ужасно. Они неправильно используют санкции, направляя их против обычного российского народа. Эти страны ищут эскалации, они хотят уничтожить все отношения с Россией. По моему мнению, список стран, вводящих такую практику, не будет расширяться, так как все, кто хотел, уже приняли соответствующее решение», - сказал он.
Владимир Путин заявил о беспокойстве, что на фоне исчерпания потенциала санкций против России Запад будет пытаться устраивать в России диверсии и акты саботажа.
«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком». Не стоит исключать и провокаций, вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она-то и ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные – тем не менее, как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Такие вещи, конечно, могут использовать против нас. Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением,» - сказал он на совещании.
Но даже, казалось бы, более значимые ограничения в отношении российских организаций не оказывают серьезное влияние на жизнь в России. Завкафедрой СМ4 (Высокоточные летательные аппараты) МГТУ имени Баумана Виктор Селиванов заявил НСН, что США ввели санкции против вуза, признав, что из-за него российское вооружение превосходит американское.
«Бауманка всегда была главным техническим центром подготовки в области ракетостроения и космоса со времен Сергея Королева. Во-вторых, МГТУ имени Баумана — это многопрофильный технический вуз, у нас достаточно мощные школы. Полагаю, что США думают, что наш вуз имеет отношение к тому, что российское вооружение превосходит американское. Но их санкции ни на что не повлияют и обучению студентов не помешают. Космос, оборонка, вся радиоэлектроника, информационные технологии, искусственны», - заявил он.
Экономист Василий Колташов тоже не отличился позитивом и заверил НСН, что антироссийские санкции продлятся и после 2026 года.
«Почему-то они думают, что санкции будут до 2026 года, но, скорее всего, санкции будут и дальше, Запад не будет менять своей повестки. Мы находимся в ситуации, когда нас ожидает удивительная борьба. Начинается целая эпоха, связанная с этим. Что касается фрагментации мировой экономики, это все равно, что прогнозировать дождь во время дождя. Мировая экономика и так уже достаточно радикально меняется, Запад разрушил все то, что казалось глобализацией. Это уже не прогноз, а факт. Переживать здесь не надо, но ждать от моря погоды тоже не надо, потому что погоду на море мы уже знаем, ее не надо прогнозировать», - заключил он.
Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил НСН, что для российский экономики 2023 год станет решающим и прогнозировал давление санкций в будущем.
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