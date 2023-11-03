Грушко: Потери ЕС от санкций против России составили около $1,5 трлн
Евросоюз потерял от экономических санкций в отношении России около $1,5 трлн. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума, передает ТАСС.
Замглавы МИД подчеркнул, что это «самые скромные подсчеты».
Также Грушко напомнил, что объем торговли между Россией и Евросоюзом, который в 2013 году составлял $417 млрд, после введения санкций в 2022 году упал до почти $200 млрд, пишет «Свободная пресса».
«За первые шесть месяцев 2023 года - это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 [млрд]», — указал замглавы МИД.
По мнению замминистра, в следующем году товарооборот может снизиться до 50 млрд евро, а далее будет «стремиться и к нулю».
Между тем в Госдепартаменте США заявили, что Евросоюз намерен сократить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд кубометров, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru