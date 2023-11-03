Грушко: Потери ЕС от санкций против России составили около $1,5 трлн

Замглавы МИД подчеркнул, что это «самые скромные подсчеты».

Также Грушко напомнил, что объем торговли между Россией и Евросоюзом, который в 2013 году составлял $417 млрд, после введения санкций в 2022 году упал до почти $200 млрд, пишет «Свободная пресса».

«За первые шесть месяцев 2023 года - это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 [млрд]», — указал замглавы МИД.

По мнению замминистра, в следующем году товарооборот может снизиться до 50 млрд евро, а далее будет «стремиться и к нулю».

Между тем в Госдепартаменте США заявили, что Евросоюз намерен сократить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд кубометров, пишет Ura.ru.

