Песков: отношения России и США находятся «ниже нуля»
Российско-американский диалог в настоящее время находится на нуле и даже ниже, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.
Песков отметил, что Россия и США несут ответственность за мировую стабильность. Со временем Москва и Вашингтон возобновят диалог, уверен представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента заявил, что РФ непримиримо реагирует на попытки вмешательства в свои внутренние дела со стороны Соединенных Штатов.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела РФ. В пример дипломат привел беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru