Песков: отношения России и США находятся «ниже нуля»

Российско-американский диалог в настоящее время находится на нуле и даже ниже, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

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Песков отметил, что Россия и США несут ответственность за мировую стабильность. Со временем Москва и Вашингтон возобновят диалог, уверен представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заявил, что РФ непримиримо реагирует на попытки вмешательства в свои внутренние дела со стороны Соединенных Штатов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела РФ. В пример дипломат привел беспорядки в аэропорту Махачкалы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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