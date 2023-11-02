США ввели санкции против разработчика беспилотников «Ланцет»
Американские власти в очередной раз расширили список санкций против России, сообщает пресс-служба Минфина США.
В ведомстве указали, что новые рестрикции направлены против российского ВПК и поддерживающих его структур, в «чёрный» список внесли почти 200 компаний и более 30 физических лиц.
В частности, санкции ввели против заместителей главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Также под ограничения попал участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет» российский конструктор Александр Захаров, его супруга Светлана и трое его детей.
Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк, ХКФ-банк, Русьрегионбанк и East West United Bank, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru