США ввели санкции против разработчика беспилотников «Ланцет»

Американские власти в очередной раз расширили список санкций против России, сообщает пресс-служба Минфина США.

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В ведомстве указали, что новые рестрикции направлены против российского ВПК и поддерживающих его структур, в «чёрный» список внесли почти 200 компаний и более 30 физических лиц.

В частности, санкции ввели против заместителей главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Также под ограничения попал участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет» российский конструктор Александр Захаров, его супруга Светлана и трое его детей.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк, ХКФ-банк, Русьрегионбанк и East West United Bank, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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