США ввели санкции против разработчика беспилотников «Ланцет»

В ведомстве указали, что новые рестрикции направлены против российского ВПК и поддерживающих его структур, в «чёрный» список внесли почти 200 компаний и более 30 физических лиц.

В частности, санкции ввели против заместителей главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных. Также под ограничения попал участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет» российский конструктор Александр Захаров, его супруга Светлана и трое его детей.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против российских банков Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», Абсолют Банк, ХКФ-банк, Русьрегионбанк и East West United Bank, сообщает RT.

