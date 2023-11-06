Австралия ввела новый пакет экспортных санкций против России

Согласно распоряжению министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, запрещен экспорт в Россию деталей и запчастей для инструментов с механическим приводом либо без него и станков для прессовки, штамповки, нарезания резьбы, пробивки отверстий, сверления, расточки, фрезерования, токарной обработки, завинчивания винтов.

«Запрещен экспорт штампов и форм для металлических изделий, а также инструментов для бурения горных пород и грунта», — указано в документе.

Также ограничения касаются ядерных реакторов и соответствующих деталей, котлов, машин и механического оборудования, электромашин и запчастей, звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок и их комплектующих.

Ранее Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и десяти граждан РФ и Белоруссии, напоминает RT.

