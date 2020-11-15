Россия против Польши. Варшава жалуется на травлю в интернете
Аналитики и политики в эфире НСН объяснили жалобы Польши на Россию экономическими потерями из-за российского газа.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления Польши в адрес России о попытках испортить ее репутацию в Европе циничными и не имеющими никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.
«Смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», – отметил сенатор.
Ранее 15 ноября пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил Кремль в организации информационных кампаний против Варшавы на каналах связи на разных языках. Об этом он заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl. Также Жарин заявил, что Россия намерена закрепить своё энергетическое и политическое лидерство в Восточной Европе.
При этом сама Польша выставила штраф «Газпрому» на 57 млн долларов за непредоставление сведений о строительстве «Северного потока-2».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.
«Газпрому» нужно вместе с Engie судиться с Польшей, отбиваться от всех этих штрафов в суде. У «Газпрома» большие шансы, надо идти в европейские суды и доказывать свою правоту», - считает эксперт.
При этом в Совфеде рассказали НСН, что истинная причина действий Польши заключается в страхе перед потерей денег от транзита российского газа. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Варшава переживает, что транзит газа пройдет мимо Украины и самой Польши.
«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа», - заключил Джабаров.
Также стало известно, что российская компания «Газпром» подала заявку на пересмотр цены газа и России для Польши по Ямальскому контракту, сообщает польская нефтегазовая компания PGNiG. И это - еще один удар по бюджету Польши.
Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам в вопросах формирования цены на топливо.
«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.
Долгосрочный, так называемый «ямальский» контракт между PGNiG и «Газпромом», заключенный в 1996 году, предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.
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