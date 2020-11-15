Россия против Польши. Варшава жалуется на травлю в интернете

Аналитики и политики в эфире НСН объяснили жалобы Польши на Россию экономическими потерями из-за российского газа.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления Польши в адрес России о попытках испортить ее репутацию в Европе циничными и не имеющими никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.

«Смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», – отметил сенатор.

Ранее 15 ноября пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил Кремль в организации информационных кампаний против Варшавы на каналах связи на разных языках. Об этом он заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl. Также Жарин заявил, что Россия намерена закрепить своё энергетическое и политическое лидерство в Восточной Европе.

Новости за ночь: Польша потребовала пересмотра цен на российский газ

При этом сама Польша выставила штраф «Газпрому» на 57 млн долларов за непредоставление сведений о строительстве «Северного потока-2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.

«Газпрому» нужно вместе с Engie судиться с Польшей, отбиваться от всех этих штрафов в суде. У «Газпрома» большие шансы, надо идти в европейские суды и доказывать свою правоту», - считает эксперт.

При этом в Совфеде рассказали НСН, что истинная причина действий Польши заключается в страхе перед потерей денег от транзита российского газа. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Варшава переживает, что транзит газа пройдет мимо Украины и самой Польши.

«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа», - заключил Джабаров.

МИД РФ сожалеет о решении Польши по «Северному потоку — 2»

Также стало известно, что российская компания «Газпром» подала заявку на пересмотр цены газа и России для Польши по Ямальскому контракту, сообщает польская нефтегазовая компания PGNiG. И это - еще один удар по бюджету Польши.

Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам в вопросах формирования цены на топливо.

«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.

Долгосрочный, так называемый «ямальский» контракт между PGNiG и «Газпромом», заключенный в 1996 году, предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Владимир ДжабаровИгорь ЮшковРоссияПольшаСеверный Поток-2Газопровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры