Россия против Польши. Варшава жалуется на травлю в интернете

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления Польши в адрес России о попытках испортить ее репутацию в Европе циничными и не имеющими никакого отношения к реальности, сообщает ТАСС.

«Смысл такой политики – выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», – отметил сенатор.

Ранее 15 ноября пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил Кремль в организации информационных кампаний против Варшавы на каналах связи на разных языках. Об этом он заявил в интервью порталу cyberdefence24.pl. Также Жарин заявил, что Россия намерена закрепить своё энергетическое и политическое лидерство в Восточной Европе.