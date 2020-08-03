«Газпрому» посоветовали судиться с Польшей из-за штрафа на 57 млн долларов

«По крайней мере, будет протестовать и подавать в суды. Тут важно понять, в чем смысл этого штрафа. В свое время «Газпром» создавал оператора «Северного потока-2», и хотел продать в нем по 10% акций пяти европейским компаниям. Для этого нужно было получить разрешение от антимонопольных органов всех стран, где у этих компаний бизнес есть. Поляки единственные, кто дал протест и не разрешил создать совместное предприятие. В итоге эти пять компаний просто дали кредиты «Газпрому» на строительство газопровода. Поляки подавали такие протесты, чтобы вставить палки в колеса. Потом они стали штрафовать французскую компанию Engie, за то что она дала кредит, тем самым, по версии поляков, нарушив их запрет. Engie теперь судится с Польшей. Полякам надо как-то обосновать свою позицию, и они требовали от «Газпрома» какие-то документы, иначе они проиграют. «Газпром», естественно, им ничего давать не стал. И за это его теперь поляки оштрафовали. «Газпрому» нужно вместе с Engie судиться с Польшей, отбиваться от всех этих штрафов в суде. У «Газпрома» большие шансы, надо идти в европейские суды и доказывать свою правоту», - рассказал Юшков.

Напомним, давление на европейских кредиторов «Северного потока-2» пытаются оказать США. Вашингтон угрожает ввести против них санкции. Госсекретарь Майк Помпео в июле потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США.

