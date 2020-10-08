МИД РФ сожалеет о решении Польши по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала эти действия Польши «очередной политически мотивированной попыткой давления на российского газового экспортера».

Она напомнила, что компания снабжает европейских потребителей газом многие годы и увидела за этими действиями стремление Польши угодить Вашингтону за счет ЕС в попытке США создать хаб для американского СПГ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.

