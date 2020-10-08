МИД РФ сожалеет о решении Польши по «Северному потоку — 2»

Москва сожалеет, что Варшава игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы, слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой приводит РИА Новости.

Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». В компании сообщили, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши. По мнению представителей «Газпрома», величина штрафа Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать этому инфраструктурному проекту.

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Захарова назвала эти действия Польши «очередной политически мотивированной попыткой давления на российского газового экспортера».

Она напомнила, что компания снабжает европейских потребителей газом многие годы и увидела за этими действиями стремление Польши угодить Вашингтону за счет ЕС в попытке США создать хаб для американского СПГ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФРоссияПольшаСеверный Поток-2
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