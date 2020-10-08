МИД РФ сожалеет о решении Польши по «Северному потоку — 2»
Москва сожалеет, что Варшава игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы, слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой приводит РИА Новости.
Ранее «Газпром» заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе в размере около 6,5 млрд евро по «Северному потоку - 2». В компании сообщили, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши. По мнению представителей «Газпрома», величина штрафа Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать этому инфраструктурному проекту.
Захарова назвала эти действия Польши «очередной политически мотивированной попыткой давления на российского газового экспортера».
Она напомнила, что компания снабжает европейских потребителей газом многие годы и увидела за этими действиями стремление Польши угодить Вашингтону за счет ЕС в попытке США создать хаб для американского СПГ.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что все выписанные Польшей штрафы никто оплачивать не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru