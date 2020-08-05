Новые беды и старые враги. Будет ли достроен «Северный поток-2»?
Российская компания-арендатор трубоукладочной баржи «Фортуна» отказалась достраивать «Северный поток-2», ставший мишенью американских санкций и польских штрафов.
Власти Дании не получили апелляций на решение, которое позволило применять суда с якорным позиционированием для прокладки труб в рамках «Северного потока-2». Это означает, что строительство можно возобновить в любой момент. Тем более сейчас незаконченными остаются всего 6% газопровода.
Однако у строителей «Северного потока-2» тут же возникла новая проблема. Российская компания МРТС заявила, что не намерена укладывать трубы в водах Дании, сообщает РБК. В аренде у МРТС находится баржа «Фортуна», которую ранее связывали с проектом. Теперь единственным возможным кандидатом на участие в достройке остается трубоукладчик «Академик Черский». В настоящее время и «Академик Черский», и «Фортуна» находятся в логистическом хабе проекта - германском порту Мукран. Nord Stream 2 пока не заявляла ни о возобновлении строительства, ни об участии в нем конкретных судов.
Ранее активизировались и последовательные противники строительства газопровода. Так, Польша выставила штраф «Газпрому» на 57 млн долларов за непредоставление сведений о строительстве «Северного потока-2».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.
«Газпрому» нужно вместе с Engie судиться с Польшей, отбиваться от всех этих штрафов в суде. У «Газпрома» большие шансы, надо идти в европейские суды и доказывать свою правоту», - считает Юшков.
«Газпром» так и поступил. В российской компании заявили, что будут подавать апелляцию в суд на решение о штрафе, который назначило российскому концерну Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши. В «Газпроме» особо подчеркнули, что запрошенные польской стороной сведения не имела никакого отношения к предмету антимонопольного расследования.
При этом в Совфеде рассказали НСН, что истинная причина действий Польши заключается в страхе перед потерей денег от транзита российского газа. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Варшава переживает, что транзит газа пройдет мимо Украины и самой Польши.
«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа», - заключил Джабаров.
Напомним, что угроза санкций США в декабре 2019 года остановила достройку «Северного потока-2»: швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Летом 2020 года палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против этого проекта.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Берлин непременно ответит на энергетический шантаж Вашингтона.
«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.
Отказ арендатора баржи, штрафы Польши и постоянная угроза санкций США ставят перед строителями «Северного потока-2» все новые вопросы. Найдутся ли на них достойные ответы, покажет время.
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