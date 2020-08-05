Новые беды и старые враги. Будет ли достроен «Северный поток-2»?

Ранее активизировались и последовательные противники строительства газопровода. Так, Польша выставила штраф «Газпрому» на 57 млн долларов за непредоставление сведений о строительстве «Северного потока-2».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему «Газпрому» не надо оплачивать назначенный поляками штраф.

«Газпрому» нужно вместе с Engie судиться с Польшей, отбиваться от всех этих штрафов в суде. У «Газпрома» большие шансы, надо идти в европейские суды и доказывать свою правоту», - считает Юшков.

«Газпром» так и поступил. В российской компании заявили, что будут подавать апелляцию в суд на решение о штрафе, который назначило российскому концерну Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши. В «Газпроме» особо подчеркнули, что запрошенные польской стороной сведения не имела никакого отношения к предмету антимонопольного расследования.

При этом в Совфеде рассказали НСН, что истинная причина действий Польши заключается в страхе перед потерей денег от транзита российского газа. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Варшава переживает, что транзит газа пройдет мимо Украины и самой Польши.

«Польский товарищ лукавит, это видно. Он переживает не за Украину, а за то, что транзит пройдет мимо Украины и, соответственно, Польши. Это прямая потеря денег за транспортировку газа», - заключил Джабаров.

Напомним, что угроза санкций США в декабре 2019 года остановила достройку «Северного потока-2»: швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Летом 2020 года палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий ужесточение санкций против этого проекта.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Берлин непременно ответит на энергетический шантаж Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

Отказ арендатора баржи, штрафы Польши и постоянная угроза санкций США ставят перед строителями «Северного потока-2» все новые вопросы. Найдутся ли на них достойные ответы, покажет время.

