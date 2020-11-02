Терять нечего. Почему Польша не дождётся скидки от «Газпрома»

По его мнению, поляки не откажутся полностью от российского газа.

«Слишком большие объемы закупки, и непонятны перспективы альтернатив. Они говорят, что построят газопровод Baltic Pipe. Даже начали его строить, хотя там образовались задержки. Но чем они будут заполнять эту трубу? Норвегия уже два года снижает объемы добычи. Никаких новых объемов для этого газопровода нет. Поэтому придется перекупать у других стран Европы. К тому же Европа требует от Польши отказываться от угля – Польша лидер по потреблению угля в Европе, - его тоже надо будет чем-то заменять. Так что, думаю, она продолжит покупать российский газ, только не по долгосрочным, а средне- и краткосрочным контрактам», - заключил эксперт.

Долгосрочный, так называемый «ямальский» контракт между PGNiG и «Газпромом», заключенный в 1996 году, предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.

