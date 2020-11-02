Терять нечего. Почему Польша не дождётся скидки от «Газпрома»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал о зависимости Варшавы от российского газа и о том, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам.
Скидку на газ затребовала у «Газпрома» польская нефтегазовая компания PGNiG. Поляки заявили, что ценовые условия поставок «Газпрома» не соответствуют рыночной ситуации.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, пойдет ли «Газпром» навстречу полякам.
«В каждом газпромовском контракте есть опция, что раз в какое-то количество лет можно подавать заявку на пересмотр цены. Поляки будут цепляться за то, что на спотовом рынке цена газа в этом году была достаточно низкой, доходила до 40-45 долларов за тысячу кубов. А у «Газпрома» средняя цена была 100-110 долларов. Но сейчас ставки на спотовом рынке выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». Причем намного. У него часть договоров идет с привязкой к цене на нефть. И получается, что в первом полугодии цена газпромовского газа для Европы определялась, исходя из второго полугодия 2019 года, когда цены были 60-70 долларов за баррель. Соответственно, и цены на газ были высокие. А сейчас все происходит наоборот. Нынешняя цена на газ высчитывается исходя из ситуации начала 2020 года. А там цены упали очень сильно. Поэтому, думаю, «Газпром» не пойдет на уступки. Тем более поляки заявляли, что они не будут продлевать долгосрочный контракт, поэтому терять особо нечего», - пояснил Юшков.
По его мнению, поляки не откажутся полностью от российского газа.
«Слишком большие объемы закупки, и непонятны перспективы альтернатив. Они говорят, что построят газопровод Baltic Pipe. Даже начали его строить, хотя там образовались задержки. Но чем они будут заполнять эту трубу? Норвегия уже два года снижает объемы добычи. Никаких новых объемов для этого газопровода нет. Поэтому придется перекупать у других стран Европы. К тому же Европа требует от Польши отказываться от угля – Польша лидер по потреблению угля в Европе, - его тоже надо будет чем-то заменять. Так что, думаю, она продолжит покупать российский газ, только не по долгосрочным, а средне- и краткосрочным контрактам», - заключил эксперт.
Долгосрочный, так называемый «ямальский» контракт между PGNiG и «Газпромом», заключенный в 1996 году, предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.
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