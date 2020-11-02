Новости за ночь: Польша потребовала пересмотра цен на российский газ

Контракт действует до 2022-го года. Продлевать его Варшава не намерена, она объявила, что будет закупать сжиженный газ у США и Катара.

Более выгодных для себя условий Польша добивается на фоне конфронтации с российской стороной по вопросу строительства «Северного потока - 2», передает RT. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что достройку газопровода еще можно остановить.

Эксперты ранее рассказали в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2». Стало известно, что ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

