Новости за ночь: Польша потребовала пересмотра цен на российский газ

Представители нефтегазовой компании PGNiG попросили пересмотреть цены поставляемого в Польшу «Газпромом» газа.

В соответствии с так называемым Ямальским контрактом, каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года в том случае, если посчитает, что они не соответствуют рыночной ситуации, сообщает РЕН ТВ.

Германия намерена достроить «Северный поток — 2». Но не говорит когда

Контракт действует до 2022-го года. Продлевать его Варшава не намерена, она объявила, что будет закупать сжиженный газ у США и Катара.

Более выгодных для себя условий Польша добивается на фоне конфронтации с российской стороной по вопросу строительства «Северного потока - 2», передает RT. Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что достройку газопровода еще можно остановить.

Эксперты ранее рассказали в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2». Стало известно, что ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ГазПольша
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