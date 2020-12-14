России грозит голод? Цены на продукты могут заморозить
Эксперты рассказали в эфире НСН, что без вмешательства государства продукты в стране продолжат дорожать.
В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.
Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки».
После этого премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары. Так, Минэкономразвития поручено до 21 декабря представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары. База данных ведомства должна учитывать информацию разных источников, в том числе, Росстата и ФНС.
Генпрокуратура РФ в свою очередь начала проверку по факту роста цен на продукты питания.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые необходимо предпринять, чтобы стабилизировать рост цен на продукты.
«Минсельхоз может собрать представителей производителей, переработчиков сырья, торговцев. И попросить не повышать цены выше какого-то уровня. Конечно, такое соглашение пограничное. Это может возмутить антимонопольную службу. Это из разряда "на грани". Также они могут вывалить на рынок какой-то объем зерновых из интервенционного фонда для того, чтобы повысить предложение и сбить ажиотаж. Они могли бы разработать ограничения на вывоз зерна или ввести таможенные пошлины на экспорт, это может влиять на внутренние цены. В конце концов, антимонопольная служба может инициировать расследование, почему растут цены. Обычно даже если они там никаких сговоров не находят, это действует отрезвляюще», - объяснил он.
Собеседник НСН сообщил, что цены всегда поднимаются в первую очередь на товары и продукты более широкого спроса. Среди еды быстрее всего дорожает самый примитивный набор. Доходы вроде бы падают, миллионы людей устремляют свой платежеспособный спрос (потому что на другое денег не хватает) на примитивный базовый набор, и он начинает дорожать быстрее всего, пояснил эксперт.
В свою очередь руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, что в росте цен надо обвинять политику импортозамещения, которая сократила объем предложения на рынке и привела к его монополизации.
Он также объяснил, почему власти обратили внимание на рост цен именно сейчас.
«Видимо, Путину нажаловались губернаторы. Насколько мы знаем, ФСО занимается собственными социологическими исследованиями, своеобразным мониторингом ситуации в стране на предмет стабильности. Видимо, они получили много информации, что народ возмущается. Официальная и реальная статистика различаются. Есть индекс инфляции Центробанка - это порядка 4% в год, а есть реальные данные по потребительской корзине - это порядка 14%», - напомнил Липсиц.
Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожаение продуктов во всем мире, включая Россию.
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