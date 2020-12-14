России грозит голод? Цены на продукты могут заморозить

В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.

Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки».

После этого премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары. Так, Минэкономразвития поручено до 21 декабря представить предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары. База данных ведомства должна учитывать информацию разных источников, в том числе, Росстата и ФНС.

Генпрокуратура РФ в свою очередь начала проверку по факту роста цен на продукты питания.