Генпрокуратура РФ проверит обоснованность роста цен на продукты

Генеральная прокуратура РФ начала проверку по факту роста цен на продукты питания, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, среди цен на базовые продукты отмечен необоснованный рост. Так, цены на сахар выросли на 71,5%, на подсолнечное масло — на 23,8%, мука прибавила 12,9% стоимости, а хлеб — 6,3%.

В связи с этим ведомство поручило прокурорам российских регионов вести надзор за ценами на продовольственные товары первой необходимости. Антимонопольные органы субъектов РФ также будут следить за исполнением законодательства в области ценообразования.

Кроме того, Генпрокуратура намерена принципиально реагировать на необоснованный рост цен на продовольствие и решительно пресекать картельные сговоры.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на совещании с членами правительства призвал не допустить роста цен на продукты питания, когда «всё есть, но не всем по карману». Глава государства привёл примеры подорожания продуктов первой необходимости, отметив, что рост цен на продовольственные товары «пандемией не объяснишь».

