Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», - заявил президент.

Путин возмутился бездействием Минэкономразвития и обрушился на главу ведомства Максима Решетникова.

«В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь... Про то, что вы будете... Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на Антимонопольную службу», - сказал с укором Путин.

Он привел статистику роста цен и падения реальных доходов граждан. Так, Путин заявил, что цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Граждане вынуждены себя ограничивать в еде, «потому что у них денег нет на базовые продукты питания».

«Россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, рост цен на них недопустим», - отметил российский лидер.

Владимир Путин заявил министрам, что ситуация с коронавирусом не влияет на ситуацию с ценами на продукты, а «только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан». Президент потребовал от правительства решить проблему цен на продукты питания со следующей недели.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, почему в России произошел резкий рост цен на продукты.

«Видимо, Путину нажаловались губернаторы. Насколько мы знаем, ФСО занимается собственными социологическими исследованиями, своеобразным мониторингом ситуации в стране на предмет стабильности. Видимо, они получили много информации, что народ возмущается. Официальная и реальная статистика различаются. Есть индекс инфляции Центробанка - это порядка 4% в год, а есть реальные данные по потребительской корзине - это порядка 14%», - напомнил Липсиц.