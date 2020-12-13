Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки». Кадры совещания президента с кабмином показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», - заявил президент.
Путин возмутился бездействием Минэкономразвития и обрушился на главу ведомства Максима Решетникова.
«В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь... Про то, что вы будете... Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на Антимонопольную службу», - сказал с укором Путин.
Он привел статистику роста цен и падения реальных доходов граждан. Так, Путин заявил, что цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Граждане вынуждены себя ограничивать в еде, «потому что у них денег нет на базовые продукты питания».
«Россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, рост цен на них недопустим», - отметил российский лидер.
Владимир Путин заявил министрам, что ситуация с коронавирусом не влияет на ситуацию с ценами на продукты, а «только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан». Президент потребовал от правительства решить проблему цен на продукты питания со следующей недели.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, почему в России произошел резкий рост цен на продукты.
«Видимо, Путину нажаловались губернаторы. Насколько мы знаем, ФСО занимается собственными социологическими исследованиями, своеобразным мониторингом ситуации в стране на предмет стабильности. Видимо, они получили много информации, что народ возмущается. Официальная и реальная статистика различаются. Есть индекс инфляции Центробанка - это порядка 4% в год, а есть реальные данные по потребительской корзине - это порядка 14%», - напомнил Липсиц.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Племянник Путина организует новую партию «Россия без коррупции»
- Меркель заявила об ужесточении карантина в Германии
- Умер бывший лидер группы «Воскресение» Андрей Сапунов
- Президент наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева
- Путин раскритиковал правительство из-за рост цен на продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru