Азербайджан ни при чём? Россиян предупредили о подорожании томатов и яблок
Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС в эфире НСН рассказал, как запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана отразится на экономике России.
Россия с 10 декабря временно запрещает ввоз на территорию страны томатов и яблок азербайджанского происхождения, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявленных случаях карантинной продукции.
Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, как запрет поставок отразится на доступности продуктов в магазинах.
«Ввоз запрещают не по политическим причинам, а из-за уровня качества продуктов. Баланс производства томатов в России позволит выдержать ограничения на импорт, дефицита не будет. Тем более запрет вводится не сразу, а с 10 декабря. Дали время, чтобы текущие контракты на поставки были исполнены», - отметил он.
Между тем, в Минэконоразвития полагают, что по итогам 2020 года инфляция в России уйдёт выше целевого показателя ЦБ и составит 4,6-4,8%. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов связал такую динамику в продовольственном сегменте с низким урожаем, а ускорение непродовольственной инфляции - с ослаблением рубля.
Тихонов уточнил, подорожают ли томаты и яблоки после запрета на их ввоз из Азербайджана.
«Вообще сейчас всё продовольствие дорожает и в мире, и в России. Это связано и с нарушением логистических связей, и с курсом валют. Например, средства защиты растений, удобрения, посевной материал импортные, так что они влияют на цену. Поэтому, несмотря на падение покупательской способности, цена продуктов все равно растет. Ведь производитель не может работать себе в убыток. Так что повышение цен на томаты будет, но незначительное, потому что дальше уже некуда», - сказал эксперт.
Тихонов также оценил плюсы и минусы запрета для экономики России.
«Конкуренция всегда нужна. Потребитель купит то, что дешевле. Но при этом отсутствие конкуренции позволит отечественному производителю продать больше, потому что альтернативы нет. Так что тут палка о двух концах», - заключил он.
Ранее знакомый в ситуацией источник в Баку заявил РИА Новости, что решение Россельхознадзора запретить ввоз на территорию России томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью. По его мнению, это просто техническая ошибка и вопрос будет урегулирован.
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