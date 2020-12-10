«Нажаловались губернаторы». Экономист объяснил интерес властей к росту цен

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен.



«Эта ситуация была заложена в тот момент, когда мы начали заниматься импортозамещением на продуктовом рынке. С тех пор было понятно, что это обязательно приведет к росту цен, так как ограничивается предложение. Самый лучший способ борьбы с ростом цен - это множество поставок, ведь конкуренция удерживает цены. Когда рынок начали закрывать и снижать круг поставщиков, то стали приближаться к монополии», - отметил экономист.



Он также объяснил, почему власти обратили внимание на рост цен именно сейчас.



«Видимо, Путину нажаловались губернаторы. Насколько мы знаем, ФСО занимается собственными социологическими исследованиями, своеобразным мониторингом ситуации в стране на предмет стабильности. Видимо, они получили много информации, что народ возмущается. Официальная и реальная статистика различаются. Есть индекс инфляции Центробанка - это порядка 4% в год, а есть реальные данные по потребительской корзине - это порядка 14%», - напомнил Липсиц.



Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в эфире НСН рассказал, с чем связано подорожаение продуктов во всем мире, включая Россию.

