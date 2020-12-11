«Денег меньше, цены выше». Почему дорожают самые необходимые продукты

Федеральная антимонопольная служба России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, ФАС также проводит постоянное наблюдение за уровнем цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольственные, используя данные контрольно-кассовой техники.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые могут предпринять ведомство вместе с антимонопольной службой.

«Минсельхоз может собрать представителей производителей, переработчиков сырья, торговцев. И попросить не повышать цены выше какого-то уровня. Конечно, такое соглашение пограничное. Это может возмутить антимонопольную службу. Это из разряда "на грани". Также они могут вывалить на рынок какой-то объем зерновых из интервенционного фонда, для того, чтобы повысить предложение и сбить ажиотаж. Они могли бы разработать ограничения на вывоз зерна или ввести таможенные почвы на экспорт, это может влиять на внутренние цены. В конце концов, антимонопольная служба может инициировать расследование, почему растут цены. Обычно даже если они там никаких сговоров не находят, это действует отрезвляюще», - объяснил он.

Собеседник НСН сообщил, что цены всегда поднимаются в первую очередь на товары и продукты более широкого спроса.