«Денег меньше, цены выше». Почему дорожают самые необходимые продукты
Бывший заместитель министра сельского хозяйства в эфире НСН перечислил список мер, которые могут предпринять профильные министерства вместе с антимонопольной службой.
Федеральная антимонопольная служба России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, ФАС также проводит постоянное наблюдение за уровнем цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольственные, используя данные контрольно-кассовой техники.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в эфире НСН перечислил список мер, которые могут предпринять ведомство вместе с антимонопольной службой.
«Минсельхоз может собрать представителей производителей, переработчиков сырья, торговцев. И попросить не повышать цены выше какого-то уровня. Конечно, такое соглашение пограничное. Это может возмутить антимонопольную службу. Это из разряда "на грани". Также они могут вывалить на рынок какой-то объем зерновых из интервенционного фонда, для того, чтобы повысить предложение и сбить ажиотаж. Они могли бы разработать ограничения на вывоз зерна или ввести таможенные почвы на экспорт, это может влиять на внутренние цены. В конце концов, антимонопольная служба может инициировать расследование, почему растут цены. Обычно даже если они там никаких сговоров не находят, это действует отрезвляюще», - объяснил он.
Собеседник НСН сообщил, что цены всегда поднимаются в первую очередь на товары и продукты более широкого спроса.
«Сейчас уделяют внимание свекловичному сахару, муке, хлебу, подсолнечному маслу. Базовые продукты питания - абсолютно эластичного спроса. У людей нет денег, они не покупают дорогие продукты. Спрос начинает сгруживаться на каком-то базовом наборе, на самых простейших продуктах. А инфляция в обществе распространяется нелинейно. Среди еды быстрее всего дорожает самый примитивный набор. Доходы вроде бы падают, миллионы людей устремляют свой платежеспособны спрос (потому что на другое денег не хватает) на примитивный базовый набор. А при падении доходов он начинает дорожать быстрее всего», - добавил он.
Леонид Холод добавил, что в других странах в подобной ситуации используют иной механизм - тоже стараются не допускать ценового ажиотажа, препятствовать монопольному сговору, вовремя следить за тем, что происходит на рынке. По его словам, это функция государства. Бедным предлагают механизм продовольственной помощи.
9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, подчеркнув, что он не связан с пандемией коронавируса. Рост стоимости продуктов, по словам Путина, связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.
10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.
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