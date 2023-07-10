Глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля

Он отметил, что рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих, различных узлов. Соколов объяснил, что субкомпоненты, материалы и сырье во многом поставляются из-за рубежа. Президент компании подчеркнул, что это «реалии нашей экономической жизни».

Ранее, 7 июля, автоэксперт Владимир Моженков в интервью НСН заявил, что ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных автомобилей на 5-20%. При этом, по его словам, «АвтоВАЗ» также не захочет отставать от конкурентов. Моженков подчеркнул, что «АвтоВАЗ» может сделать «маленькое подорожание», сообщает «Радиоточка НСН».

