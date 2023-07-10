Глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля

Ослабление курса рубля в ближайшие месяцы отразится на стоимости автомобилей Lada, «АвтоВАЗ» будет предпринимать меры для минимизации роста цен. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, слова которого приводит РИА Новости.

«АвтоВАЗ» будет выпускать более 100 тысяч автомобилей ежегодно к 2027 году

Он отметил, что рост курса доллара влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих, различных узлов. Соколов объяснил, что субкомпоненты, материалы и сырье во многом поставляются из-за рубежа. Президент компании подчеркнул, что это «реалии нашей экономической жизни».

Ранее, 7 июля, автоэксперт Владимир Моженков в интервью НСН заявил, что ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных автомобилей на 5-20%. При этом, по его словам, «АвтоВАЗ» также не захочет отставать от конкурентов. Моженков подчеркнул, что «АвтоВАЗ» может сделать «маленькое подорожание», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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