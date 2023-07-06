«Перепишут ценники»: Обвал рубля увеличит цены на одежду и продукты в три раза

«В ближайший месяц мы увидим подорожание всех товаров. Мы помним, как в прошлом году за двое суток изменились все ценники, во всех магазинах. И машины подорожали в три раза, и одежда, и продукты. Сейчас мы это увидим, все перепишут ценники и будут ждать стабилизации курса. Но предпосылок для стабилизации курса рубля сейчас нет. Подорожает абсолютно все, где есть доля импорта. Абсолютно все», - рассказал он.

Властопуло объяснил, что большая часть расчетов по-прежнему происходит в долларах и евро, на этом фоне дорожает и сама логистика, увеличиваются таможенные платежи.

«Рубль ослабевает не конкретно к доллару и евро, а ко всем валютам, юань уже также достиг исторических значений, Китай занимает 50% всего импорта, остальная доля – это дружественные страны и ЕС, а также серый импорт, включая параллельный импорт. Это все покупается в той же Европе через посредников, в евро и долларах. Весь этот импорт дорожает в среднем на 25%, если брать просто курс валют, пусть даже 15%. Закупочная цена будет повышена на эти проценты. Плюс повышается стоимость логистики на 10-15%, которая также оплачивается в валюте, плюс таможенные платежи, которые пересчитываются по курсу, на те же 10-15%. Вся цепочка дорожает», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко рассказал «Радиоточке НСН», что реальная инфляция в продуктовом сегменте уже перешла черту в 50%.

