В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде
Популярные у российских туристов отели в Таиланде ждут гостей, заметных изменений на этом направлении нет, заявил Дмитрий Горин
Небольшие средства размещения в Таиланде могут испытывать проблемы в конкуренции с крупными гостиничными холдингами, но никаких серьезных инфраструктурных изменений по гостиничному сегменту нет, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее СМИ сообщили о том, что в Таиланде зафиксирован отток предпринимателей из сферы размещения туристов. По официальным данным Департамента развития бизнеса страны, за первые девять месяцев года количество закрытий отелей, хостелов и гостевых домов подскочило на 42% по сравнению с прошлым годом. За этот период прекратили существование 148 крупных и средних объектов размещения. При этом бизнес не хочет идти в отрасль на фоне того, что мелкие и средние тайские отели массово банкротятся и несут колоссальные убытки. Горин заявил, что эти данные не отражают действительность.
«Поскольку мы говорим про организованный сегмент, это очень странно. Таиланд входит в топ-5 направлений по популярности у наших туристов. По итогам года его посетят более двух миллионов туристов. Можно говорить о том, что в условиях инфляции и роста цен на энергоносители во многих странах мира здесь могут быть повышения расходной составляющей. При этом традиционно наши туристы выбирают отели категории 4-5 звезд. Да, из популярных отелей есть, которые закрываются на реконструкцию и есть те, которые продаются. Это совершенно нормальное явление, так как у всех есть риски и не все с этими рисками справляются», - пояснил Горин.
Собеседник НСН подчеркнул, что российские туристы в этом году в целом стали активно посещать зарубежные страны.
«На фоне крепкого рубля у нас международные путешествия показывают динамику в целом. По разным странам в течение года из России в разные страны выезжает 30 миллионов человек. И тратят они на зарубежные путешествия 50 миллиардов долларов. Просто Таиланд показывает органичный рост, а не динамичный, потому что он достиг очень больших цифр. Особенность рынка заключается, в том числе, в гостиничной инфраструктуре, которая очень важна для наших туристов: пляжи, рестораны, экскурсии, трансферы - всё это звенья общего механизма. И Таиланду действительно приходится конкурировать с другими странами Юго-восточной Азии. Но никакого снижения турпотока в эту страну нет. И гостиничные какие-то реформы, которые могут быть в любой стране мира, никак не сказываются на запросах и на стоимости. Важно то, что есть транспортная доступность, ценовая доступность, наличие у российских потребителей денег и желание путешествовать», - подытожил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ранее Дмитрий Горин в беседе с НСН рассказал о том, что медузы в Таиланде – это обычное явление, нужно соблюдать все меры предосторожности, а при необходимости сразу же обращаться к врачам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян отреагировал на слова губернатора Ширакской области об «Иванах»
- Криштиану Роналду получил «Золотой мяч всех времен»
- Россиянам объяснили, как вернуть до 150 тысяч рублей в год за обучение
- «Позор»: Трамп раскритиковал президентские выборы в Бразилии
- Россиянам рассказали, что поможет быстро победить хронический стресс
- Эффект Губерниева: Почему российская молодежь ударилась в боулинг
- Режиссер Андреасян объяснил, почему сериалы бывают лучше кино
- «Главное - человеческие отношения!»: Игорь Бутман о коллаборациях с рокерами и актерами
- Глава Минцифры призвал блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты
- В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде