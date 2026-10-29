Небольшие средства размещения в Таиланде могут испытывать проблемы в конкуренции с крупными гостиничными холдингами, но никаких серьезных инфраструктурных изменений по гостиничному сегменту нет, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Таиланде зафиксирован отток предпринимателей из сферы размещения туристов. По официальным данным Департамента развития бизнеса страны, за первые девять месяцев года количество закрытий отелей, хостелов и гостевых домов подскочило на 42% по сравнению с прошлым годом. За этот период прекратили существование 148 крупных и средних объектов размещения. При этом бизнес не хочет идти в отрасль на фоне того, что мелкие и средние тайские отели массово банкротятся и несут колоссальные убытки. Горин заявил, что эти данные не отражают действительность.

«Поскольку мы говорим про организованный сегмент, это очень странно. Таиланд входит в топ-5 направлений по популярности у наших туристов. По итогам года его посетят более двух миллионов туристов. Можно говорить о том, что в условиях инфляции и роста цен на энергоносители во многих странах мира здесь могут быть повышения расходной составляющей. При этом традиционно наши туристы выбирают отели категории 4-5 звезд. Да, из популярных отелей есть, которые закрываются на реконструкцию и есть те, которые продаются. Это совершенно нормальное явление, так как у всех есть риски и не все с этими рисками справляются», - пояснил Горин.